Ecco chi ci sarebbe dietro la fine del matrimonio fra Stefania Orlando e Andrea Roncato

Stefania Orlando, Andrea Roncato e… Paolo Macedonio

Finora, la versione ufficiale sulle ragioni della rottura tra Stefania Orlando e Andrea Roncato erano state le cattive abitudini di lui. Per un breve periodo, infatti, intorno alla fine degli anni Novanta, Roncato non ha nascosto di aver avuto una vita dissoluta, preda di eccessi e della droga. In quel tempo l’attore romagnolo era sposato con la protagonista dell’ultimo Grande Fratello VIP. I due si erano conosciuti intorno al ’93, ma aspettarono quattro anni prima di convolare a nozze. Il matrimonio durò appena un paio d’anni, dopodiché la coppia scoppiò. Ora Roncato, tornato a rivangare il passato dal salotto di Domenica Live, sostiene che l’ex moglie lo abbia tradito. Ma con chi? I diretti interessati non hanno fatto nomi, ma Novella 2000 vi svela che dietro la fine della loro relazione potrebbe esserci Paolo Macedonio.

Agrigentino, classe ’73, Paolo Macedonio è attore e doppiatore noto al pubblico per aver preso parte ad alcune fiction di successo come Don Matteo. Lui e la Orlando hanno effettivamente avuto una storia sul finire degli anni Novanta, e a dimostrarlo ci sono vecchi servizi sui settimanali e qualche foto che anche noi di Novella siamo andati a recuperare.

Nella foto: Stefania Orlando, 54 anni, e Paolo Macedonio, 47

Le accuse di Andrea Roncato

Finora sapevamo che la gieffina e Paolo Macedonio si erano messi insieme dopo aver fatto reciproca conoscenza negli studi dei Fatti Vostri, e solo al termine del matrimonio di lei. Invece salta fuori che Macedonio potrebbe essere proprio colui per il quale Stefania Orlando decise di troncare con Roncato.

“È stata Stefania a lasciarmi mentre ero in viaggio verso Salerno col mio autista per uno spettacolo. Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani”.

Questa la recente ricostruzione di Andrea Roncato ai giornali, mentre in TV l’attore si è dilungato chiarendo meglio:

“Due anni son durate le nozze, poi ha preso e se n’è andata… Mi ha lasciato lei. Dice per dei problemi? Certo che c’erano problemi, perché aveva un altro, quindi era un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro, non c’è niente di male. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno”.

Nonostante le (tardive) recriminazioni all’ex moglie, Roncato non ha comunque mancato di fare un sano mea culpa:

“È vero che non sono stato un bravo marito. Questo l’avrà spinta a fare quello che ha fatto. Diciamo che è andata a vivere con un altro. Ma aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, mi prendo la responsabilità”.

Questi ed altri dettagli sul tema li trovate da oggi in edicola sul nuovo numero di Novella 2000, in un servizio curato per l’occasione da Armando Sanchez.

Ora entrambi i protagonisti di questa storia si sono rifatti una vita, Roncato con Nicole Moscariello, che ha sposato nel 2017 dopo sette anni di fidanzamento, e la Orlando con il chitarrista Simone Gianlorenzi al quale è ufficialmente legata dal 2019. Di Paolo Macedonio, invece, solo vaghe e sparute tracce…

Novella 2000 © riproduzione riservata.