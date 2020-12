1 Ricordiamo in questa gallery alcuni degli scontri iconici di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Eccone una carrellata!

Stefania Orlando è una delle colonne portanti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ed è amatissima dai telespettatori. Il suo modo di essere così diretta e a tratti pungente fa di lei un personaggio perfetto per un reality come questo.

Nel corso del suo percorso, però, Stefania ha avuto vari alti e bassi e spesso (come normale che sia) ha litigato con alcuni concorrenti. Ma voi li ricordate tutti?

Abbiamo deciso di ricordare alcuni scontri iconici in questa gallery. Diamo il via alla carrellata con il faccia a faccia tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet! E come direbbe Barbara d’Urso: Partiamo così!

La teglia della discordia: Stefania Orlando VS Samantha de Grenet

La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nasce in cucina per il lavaggio delle teglie#GFVIP pic.twitter.com/KwSzl1LG1B — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

Abbiamo intitolato questo paragrafo la ‘teglia della discordia’ proprio perché è stato uno dei motivi che ha scatenato l’ennesima lite tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet.

Tutto ha preso il via quando la Orlando ha chiesto alla de Grenet di non utilizzare le teglie come scola acqua, poiché servono per cucinare.

A seguire il fatto è un po’ degenerato, i toni si sono accesi e sono volate parole eccessive, che hanno portato Stefania e Samantha a scontrarsi. Fortunatamente, però, dopo la tempesta torna sempre il sereno e le due hanno deciso di mettere da parte l’astio e provare a ricominciare.