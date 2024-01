Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Paolo Masella ha preso in giro Federico Massaro alle spalle, poi fa la predica agli altri inquilini per lo stesso motivo

Paolo Masella in passato ha criticato alcuni inquilini per aver parlato alle spalle di Federico Massaro, ma poi lui stesso lo ha preso in giro insieme a Fiordaliso.

Paolo Masella prende in giro Federico

Molto spesso all’interno del Grande Fratello capita che nascano delle simpatie e delle antipatie tra i coinquilini. Altre volte, inoltre, accade che si formano dei gruppetti che parlano alle spalle di altri gieffini. Se qualcuno può lasciarselo sfuggire, gli utenti del web sono sempre molto attenti a questo genere di avvenimenti. E questa volta c’è andato di mezzo Paolo Masella.

Nel video qui sotto lo vediamo mentre è in cucina ad asciugare le pentole insieme a Fiordaliso. Alle sue spalle c’è Federico Massaro che sta conversando di musica con Rosanna Fratello. I gieffini che sono al lavandino cominciano a ridere sotto voce, a guardare dietro le loro spalle e a scambiarsi sguardi d’intesa. Poi Paolo esclama: “Federico è un leccac*lo“. E Fiordaliso replica sottovoce: “Un leccac*lo terribile“.

Il filmato a questo punto stacca a un’altra scena nella quale vediamo Paolo Masella parlare con Massimiliano Varrese e Federico Massaro. Rivolgendosi al modello dice: “A me non piace che gli ho visti a volte ridere alle tue spalle, non con te. Non è una cosa bella perché passa un messaggio sbagliato“. Tutto ciò ha fatto infuriare il popolo del web, il quale ha accusato Masella di predicare bene e razzolare male.

Molti si lamentano anche del fatto che il Grande Fratello non faccia vedere tutto ciò in puntata, ma non sappiamo come mai questo accada. Probabilmente terranno tutto da parte per utilizzarlo nel momento più opportuno. Vedremo come proseguiranno queste giornate e soprattutto le prossime dirette su Canale 5.

Federico verrà a conoscenza di ciò che ha detto Paolo alle sue spalle? Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse succedere.