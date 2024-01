Spettacolo

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore Letizia Petris e Paolo Masella hanno affermato di non aver mai deriso Vittorio Menozzi, ma un vecchio video li smaschera

Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello c’è stata una lunga discussione tra Letizia Petris, Paolo Masella e Vittorio Menozzi. I due innamorati, durante il faccia a faccia, hanno così affermato di non aver mai deriso il modello. Un vecchio video riemerso in queste ore sul web però li smaschera.

Il web smaschera Letizia Petris e Paolo Masella

Quella di ieri sera è stata di certo una puntata infuocata. Nel corso della serata infatti Paolo Masella e Letizia Petris si sono scontrati duramente con Vittorio Menozzi. Tutto è iniziato quando il macellaio ha accusato il modello di girare spesso per la casa in mutande. A quel punto il gieffino ha invitato il suo coinquilino ad avere più rispetto per gli altri concorrenti e tra i due è partita una lite. A dire la sua è stata anche la fotografa e il lungo botta e risposta è proseguito per diversi minuti. Come se non bastasse a un tratto sia Letizia che Paolo hanno affermato di non aver mai deriso Vittorio. Qualcosa però nelle ultime ore ha smascherato i due concorrenti del Grande Fratello.

Alcuni utenti sui social infatti hanno riportato alla luce un vecchio filmato, risalente a qualche settimana fa, nel quale si sentono proprio la Petris e Masella che prendono in giro Menozzi, menzionando le sue storie passate. In particolare Letizia afferma: “Ne ha avute di relazioni, anche lunghe. Oggettivamente lui solo esteticamente è molto bello e quindi secondo me le donne si soffermavano lì e basta”.

Paolo e Letizia: "Vittorio sei stato irrispettoso, noi non abbiamo mai deriso nessuno, neanche te"



Certo, certo.

La verità è che avete il sederino ben parato, perché se Vittorio avesse visto questo video, stasera vi avrebbe distrutto.#GrandeFratellopic.twitter.com/KspgY6kbqm — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 9, 2024

Sui social così non sono mancate dure critiche a Letizia Petris e Paolo Masella, mentre in tanti stanno prendendo le parti di Vittorio Menozzi, che da sempre è considerato uno dei concorrenti più educati rispettosi e gentili di questa edizione. Nel mentre sempre il web ha provveduto a smascherare ulteriormente il macellaio.

Alcuni utenti infatti hanno condiviso dei vecchi video di Paolo in cui lo vediamo girare in intimo per la casa. Ma non solo. Qualche mese fa, come qualcuno ricorderà, Masella fu anche protagonista di un incidente hot, e proprio in queste ore sui social ha ripreso a girare la clip di quel momento.