Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

La frase di Paolo Masella ad Alex

In queste ore siamo conoscendo sempre di più i concorrenti del Grande Fratello. Tra questi spicca Paolo Masella, un macellaio di 25 anni che ha conquistato tutti con la sua semplicità e bellezza. Tra i Vip, invece, possiamo citare Alex Schwazer. Lo sportivo è stato il primo a essere annunciato dal conduttore e per prendere parte al reality ha posto una condizione:

“Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”.

In questi primi giorni, infatti, lo stiamo vedendo molto spesso sul tapis roulant impegnato a mantenere la sua forma per partecipare alle prossime Olimpiadi. Quello che è successo in queste ultime ore, però, ha fatto chiacchierare molto il web, visto il passato di Alex.

Come vediamo dal video qui sotto, infatti, Paolo Masella si avvicina al marciatore e gli dice: “Oggi ci si ricomincia a dr**are“. Poi ha specificato che stava parlando degli integratore che passeranno loro gli autori del Grande Fratello. Alex non sembrava aver capito alla prima e quindi il Nip lo ha detto in maniera diversa, forse accorgendosi dell’errore.

Ricordiamo, infatti, che Schwazer è stato squalificato per doping tempo fa e questa punizione scadrà nel luglio del 2024, giusto in tempo per gareggiare a Parigi il prossimo anno. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.