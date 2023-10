Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Ottobre 2023

Grande Fratello

Andiamo a scoprire il look di Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello, prima di entrare a far parte del cast del reality

Paolo Masella prima del GF

Nelle ultime ore abbiamo assistito a una nuova puntata del Grande Fratello e uno dei protagonisti dell’edizione è senza dubbio Paolo Masella. Il giovane macellaio ha litigato più volte con Beatrice Luzzi. Questo perché i loro caratteri proprio non riescono a trovare un punto d’incontro.

Di recente, per esempio, nel corso di un litigio Paolo ha affermato: ” “Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata?“. Da qui Beatrice lo accusa di essere crudele: “Tra noi due, il vero cattivo sei tu. Mi dici cose non vere“.

Tuttavia, in seguito, successivamente, a venire ripresa dal gruppo è stata Beatrice per una frase che probabilmente è stata male interpretata. “Gli ha detto di tornar a fare il macellaio. Mi ha ucciso qua“, ha riportato Heidi in seguito. Noi conosciamo Paolo Masella dal suo ingresso al Grande Fratello in poi, ma lo avete mai visto prima del reality?

Lo abbiamo visto per la prima volta con questi capelli molto folti che arrivano quasi a coprirgli gli occhi con il ciuffo che ha davanti. Qui sotto, però, possiamo vedere una sua foto di qualche tempo fa in cui ha i capelli molto più corti. Il web si è diviso tra chi dice che sta meglio ora e chi sostiene il contrario. Voi cosa ne pensate?

Paolo Masella prima del Grande Fratello

Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.