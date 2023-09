Gossip

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

X Factor

Il retroscena di Paolo Meneguzzi

Qualche giorno fa abbiamo riportato l’indiscrezione secondo la quale Morgan e Ambra Angiolini avrebbero avuto uno scontro a X Factor. Il musicista sarebbe salito sul palco per dare qualche consiglio ai concorrenti per poi mettersi a suonare. L’attrice lo avrebbe ripreso affermando che non erano a un suo concerto e questo lo avrebbe fatto infuriare: “Tu non sai cantare, non ai suonare, cosa vuoi? Sei solo un’oca“. Tutto ciò sarebbe stato confermato anche da Paolo Meneguzzi.

Il cantante, che ha ottenuto grande successo nei primi anni 2000, in questi mesi ha fatto parlare di sé in merito alle forti opinioni espresse in merito alla musica odierna. A tal proposito è intervenuto più volte J-Ax, per esempio. Questa volta, però, il cantante ha voluto confermare la storia che vi abbiamo raccontato poc’anzi.

Successivamente, come leggiamo nella descrizione della foto, ha raccontato che anche lui era lì per sostenere una band della sua scuola. E ha dichiarato che i giudici hanno “massacrato” le ragazzine con i loro commenti. Queste le parole usate dal cantante:

“[…] Ero lì per supportare una band della mia scuola, le Ragazze Punk, composta da quattro ragazze di 16 anni. I giudici hanno deciso di massacrarle senza motivo. Semplicemente perché proponevano un pop leggero. Quindi puoi proporre pop leggero, tipo Disco Paradise, a 40 anni ma non a 20?”

Paolo Meneguzzi parla del rumor su Morgan e Ambra a X Factor

