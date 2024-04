Paolo Renis, CEO di Villa ReNoir, premiato con la Laurea Honoris Causa in Economia e Gestione aziendale

NEWS

23 Aprile 2024

Il CEO di Villa ReNoir Paolo Renis è stato premiato con la Laurea in Honoris Causa in Economia e Gestione Aziendale

Villa ReNoir, il luogo dell’eccellenza nell’intrattenimento: premiato, con la prestigiosa Laurea Honoris Causa in Economia e Gestione Aziendale, il fondatore del Brand e della location Paolo Renis.

Il riconoscimento al CEO di Villa ReNoir Paolo Renis

Paolo Renis, Ceo di Villa ReNoir è stato insignito di un importantissimo riconoscimento. Dopo una lunga carriera, che l’ha portato nell’olimpo dei grandi imprenditori nel settore degli eventi di lusso, ha ricevuto una Laurea Honoris Causa in Economia e Gestione Aziendale, conferitagli direttamente dal Magnifico Rettore Dottor Stefano Masullo, dalla Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche di I.S.F.O.A Libera e Privata Unitelematica di Diritto Elvetico.

Villa ReNoir, incantevole location situata a 2 passi da Milano, dove spicca, con il candore dei suoi esterni bianchi è rinomata a livello internazionale per l’unicità e il livello degli eventi. Un tratto distintivo, che ha portato il suo presidente, Paolo Renis, a conseguire una Laurea Honoris Causa, Economia e Gestione Aziendale.

Cosa ha provato a ricevere un riconoscimento così prestigioso?

«Moltissimo orgoglio! Il riconoscimento in sé è stato un traguardo prestigioso, come il fatto, di avere la possibilità di condividere questa esperienza con chi ha fatto la storia dell’imprenditoria italiana».

Quando ha ricevuto il premio?

«il giorno 28 marzo, nella splendida cornice del Golf Club di Lainate. C’è stato un incontro conviviale, in cui erano presenti molti grandi imprenditori tra cui D. Alberti, J.R. Mastri, S. Bernardotti, l’artista critico d’arte Francesco Garofalo, ed ancora politici e giornalisti, e lì sono stato insignito di questo riconoscimento importante».

È stato premiato dopo una lunghissima carriera dedicata al mondo degli eventi. Quando ha iniziato?

«Avevo quindici anni, quando ho iniziato a organizzare le prime feste con gli amici di scuola, e da allora, non mi sono più fermato, ho fatto della mia passione il mio lavoro. Oggi, Villa ReNoir, dopo diverse location avviate nel nome dello stesso brand è un importante punto di riferimento nel settore degli eventi di lusso, a livello internazionale».

Al di là delle sue indiscusse capacità, crede ci siano altre motivazioni al conseguimento di questa Laurea Honoris Causa?

«Villa ReNoir si è sempre distinta per eventi spettacolari e ogni weekend organizza cene spettacolo, che attirano persone di spicco da tutta Italia e dall’estero. Nella mia location vengono realizzati degli appuntamenti straordinari e rinomatissimi, che a livello mediatico sono molto forti. Come il famoso Dinner Water Show, la cena spettacolo sull’acqua, che ha avuto una risonanza enorme in tutto il mondo toccando punte di 550 milioni di visual sui vari social . Villa ReNoir, oggi è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere una festa. Ma anche per molti che intendono realizzare attività imprenditoriali simili».

Possiamo dire, che all’interno di Villa ReNoir si verifica una fusione tra il classico e lo straordinario?

«All’interno della nostra Location si svolgono spettacoli straordinari,. Anche inseriti in contesti ordinari, come possono essere i compleanni, i matrimoni, il Natale, San Valentino, Halloween e altre ricorrenze. Trasformiamo la nostra location in un vero e proprio set cinematografico dove non mancano mai le novità.

Il nostro intento è lasciare ai nostri ospiti un emozione unica in ogni occasione. Non esitiamo ad investire su spettacoli internazionali acrobatici, scenografie e forme d’intrattenimento di primo ordine perché chi ci conosce si aspetta sempre qualcosa di nuovo e straordinario.

Quest’anno a Luglio, in occasione del Grande evento: Dinner Water Show, vogliamo superarci proponendo ancora una volta un palinsesto di spettacoli dove il cielo abbraccia l’acqua e il sorriso delle persone.

Quest’anno vogliamo riportare alla ribalta mondiale la nostra festa e la creatività Italiana nell’arte dell’intrattenimento.