1 Nonostante i buoni ascolti dell’ultima edizione, Paolo Ruffini viene sostituito a La Pupa e il Secchione. L’attore non reagisce bene alla notizia. Ecco cosa è accaduto

Sono passati alcuni mesi da quando è andata l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, che come sappiamo ha visto la conduzione di Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Il programma puntata dopo puntata ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e per questo i vertici Mediaset starebbero già pensando alla prossima edizione della trasmissione, che con ogni probabilità arriverà nei mesi a venire. Tuttavia sembrerebbe che per le nuove puntate ci sarà un cambio di conduzione, e che Ruffini, e probabilmente anche la Cipriani, verrà sostituito. Ma chi prenderà il posto dell’attore e come avrebbe reagito lui nell’apprendere la notizia? Scopriamo cosa starebbe accadendo.

Come svela Giornalettismo, sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di sostituire Paolo Ruffini a La Pupa e il Secchione, affidando il cuore di conduttore a niente che meno che ad Andrea Pucci! Tuttavia l’attore non avrebbe reagito bene alla notizia. A svelarlo è in esclusiva Dagospia, che svela quello che sarebbe accaduto. Questo quanto riporta il noto portale:

“Non bastano i buoni ascolti per assicurarsi un bis. Ne sa qualcosa Paolo Ruffini che secondo Giornalettismo non sarà più alla conduzione de “La Pupa e Il Secchio e Viceversa” per fare spazio ad Andrea Pucci. Stando alle nostre fonti Ruffini avrebbe reagito malissimo, una sostituzione a sorpresa, comunicata in extremis e dopo l’edizione di successo con quasi il 10% di share di media su Italia 1″.

Pare dunque che Paolo Ruffini non abbia reagito bene nell’apprendere che verrà sostituito a La Pupa e il Secchione. Ma quali saranno adesso i prossimi progetti dell’attore? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche mese fa tra il conduttore e Diana Del Bufalo, dopo la fine della loro relazione.