Sono mesi che ormai si discute del #FreeBritney, il movimento nato per aiutare Britney Spears a riottenere la sua libertà dopo che suo padre Jamie ha assunto il controllo della sua vita. A migliaia sono i fan che in tutto il mondo stanno supportando la pop star e a scendere in prima linea sono stati anche alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui Paris Hilton. La famosa ereditiera in più di un’occasione ha espresso il suo sostegno alla cantante, che tuttavia qualche settimana fa ha perso l’udienza in tribunale. È stato infatti stabilito che fino a febbraio 2021 Jamie sarà l’unico tutore legale di Britney, e che dunque per il momento la Principessa del Pop non potrà riottenere la desiderata libertà.

Adesso però ad intervenire nuovamente è proprio Paris Hilton, che nel corso di un’intervista per Andy Cohen ha raccontato di essere andata a cena con Britney Spears, svelando anche quello che si sono dette. L’ereditiera ancora una volta ha fatto sapere di essere dalla parte della cantante, nonostante durante l’incontro le due non abbiano discusso di quanto sta accadendo. Queste le dichiarazioni della Hilton, riportate da Biccy:

“Se ci sentiamo ancora? Sì, quest’estate l’ho vista e abbiamo cenato insieme a Malibù. Io le voglio molto bene. Un adulto dovrebbe essere libero di vivere la sua vita senza essere controllato. In passato sono stata controllata e quindi posso capire, ma non posso immaginare come starei se lo fossi ancora. Lei ha lavorato così duramente per tutta la vita e adesso non ha il controllo su nulla, non è giusto. Se parlo di queste cose con lei? No, non mi piace tirare fuori questo tipo di argomenti. Lei è così dolce e innocente, una brava ragazza. Abbiamo parlato di cose divertenti, musica, moda, cose felici. Non mi piace parlare di cose negative e mettere a disagio le mie amiche”.

Le parole di Paris Hilton non sono passate inosservate, e senza dubbio per Britney Spears l’amicizia con l’ereditiera potrebbe essere fondamentale. Nel mentre qualche tempo fa a parlare del movimento #FreeBritney è stato lo stesso Jamie, che ha duramente condannato i fan di sua figlia. Rivediamo le sue parole.