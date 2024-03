Le parole di Chiara Ferragni a poche ore dall’intervista a Che Tempo Che Fa

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Chiara Ferragni

questa mattina Chiara Ferragni ha rivelato come si sente a distanza di poche ore dall’intervista a Che Tempo Che Fa

Questa mattina, a poche ore di distanza dall’intervista a Che Tempo che Fa, Chiara Ferragni ha scritto alcune righe sui social esprimendo la sua preoccupazione e tensione.

Le parole di Chiara Ferragni

Ormai già da due settimane sappiamo che Chiara Ferragni prenderà parte alla puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio la intervisterà in tale occasione speciale e sicuramente andrà a toccare punti come il Pandoro-Gate e la presunta crisi con Fedez.

Dovremo prestare molta attenzione a ciò che succederà in quanto si tratta di un evento davvero molto raro per l’influencer, da sempre poco propensa a rilasciare interviste in TV.

Chiara Ferragni stessa ha espresso grande agitazione sui social: un po’ per questo motivo e un po’ per la tensione del momento che sta vivendo. Tramite alcune Stories su Instagram infatti ha voluto ringraziare i suoi fan e i messaggi che le mandano ogni giorno.

Poi ha spiegato che cosa la preoccupa di più, ovvero impappinarsi, parlare troppo veloce e balbettare ma “è normale e giusto essere agitati“. Poi ha continuato:

“Tremo di paura, piango e va bene così perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’, come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità. Ci vediamo alle 21:00. Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna”.

Insomma, Chiara Ferragni in tutto ciò ha voluto lanciare anche un messaggio importante sottolineando che va bene non essere al meglio nei momento difficili. Può capitare di cadere ma l’importante è sapersi rialzare rimanendo fedeli a se stessi.

Milioni di telespettatori sono adesso in trepidante attesa di scoprire tutto ciò che Chiara avrà da dire nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa di questa sera. L’appuntamento è come sempre sul Canale NOVE a partire dalle 21:00 circa.