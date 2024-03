20 anni fa Lorella Cuccarini fu ospite a C’è posta e ballò il ‘Da-Da-Um-Pa’ con Maria: lo storico video

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Forse non tutti lo ricordano ma diversi anni fa Lorella Cuccarini era stata ospite di C’è Posta per Te e aveva ballato in studio con Maria De Filippi. Ecco il divertente video.

Lorella Cuccarini balla con a Maria De Filippi

Ieri sera Lorella Cuccarini è stata ospite di C’è Posta per Te per far parte di una storia in cui un figlio ha voluto chiedere scusa alla madre. Salvo infatti non è riuscito a stare vicino alla madre nel momento in cui a quest’ultima è stato diagnosticato un cancro al seno. Oggi la donna sta meglio, ma il ragazzo ha voluto farle una sorpresa facendole conoscere la Cuccarini.

Questa però non è la prima volta che Lorella partecipa a C’è Posta per Te, in quanto Maria De Filippi l’ha voluta coinvolgere anche in passato. Qui sotto possiamo vedere un video che dovrebbe risalire a circa 20 anni fa. Possiamo vedere il momento in cui la conduttrice e la ballerina si sono messe a danzare insieme al centro dello studio.

Il tutto ha avuto inizio con uno scherzo fatto al postino Maurizio: dietro le quinte Lorella Cuccarini si è travestita da Zorro facendogli credere si trattasse di Maria. A questo punto è partita la musica e il collaboratore si è stupito della sua bravura. Al termine però l’attuale professoressa di Amici è apparsa nelle sue soliti vesti e insieme alla De Filippi si è esibita sulle note del “Da-da-um-pa“.

ah si stasera la cucca a c’è posta dateci il secondo round sisisisis pic.twitter.com/TtnwMHScGb — sofia🧠 (@esseofi) March 2, 2024

Si tratta di un raro momento in cui gli spettatori ha potuto vedere Maria De Filippi ballare in pubblico. Alla fine il pubblico va in visibilio mentre Maurizio prende in giro la conduttrice: “Non hai centrato un passo di quelli che ha fatto lei“. Ieri sera non hanno replicato il siparietto, ma adesso in molti sperano possa magari accadere durante Amici. Staremo a vedere.