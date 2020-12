Non è mai un mistero che tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando non corre buon sangue. Spesso infatti le due nella casa del Grande Fratello Vip 5 si sono duramente scontrate, e nonostante era sembrato che negli ultimi giorni avessero messo da parte l’ascia da guerra, una volta fuori dal programma la Contessa ha iniziato nuovamente ad attaccare la conduttrice. Anche nel corso dell’ultima puntata del reality la De Blanck è intervenuta durante la lite tra la Orlando e Adua Del Vesco, accusando per l’ennesima volta Stefania. Tuttavia dopo il suo sfogo è accaduto qualcosa che negli ultimi giorni sta facendo discutere il web. Secondo il parere dei più infatti Patrizia, non rendendosi conto di avere il microfono ancora aperto, avrebbe pesantemente offeso Stefania. Il momento non è sfuggito alle orecchie attente del web e così in molti hanno duramente attaccato la Contessa.

Adesso però proprio Patrizia De Blanck, ospite a Casa Chi, ha voluto fare chiarezza sulla situazione. L’ex gieffina ha svelato di non aver mai offeso Stefania Orlando, e in merito ha dichiarato:

“Te lo dico subito, io non sono solita usare certe parole. Ho il “vaffa” facile, ma le altre cose no. Io ho detto “bugiarda”, ma mi hanno messo in bocca cose che non ho detto. Io su Stefania ho detto che è falsa ma nell’ambito del gioco, non nella vita reale, perché io non la conosco. Anzi, mi stava anche simpatica. Siamo rimaste d’accordo che quando usciva saremmo andate a fare shopping, ecc… Ci deve essere qualcuno che ce l’ha con me. Perché mi mettono in bocca cose che non ho detto? Io non ho detto una cosa del genere, anche perché io ho una figlia, non sono una che accusa, non me ne importa niente. Io ce l’ho con chi cerca di denigrarmi. Non lo penso nemmeno certe cose, lungi da me giudicare le persone, non esiste”.