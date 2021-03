1 L’incidente di Patrizia De Blanck

Una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 5 è stata senza dubbio Patrizia De Blanck. La Contessa, con i suoi modi di fare e la sua simpatia, ha conquistato ancora una volta il cuore del grande pubblico, e in molti sono rimasti delusi per la sua eliminazione. Nel mentre in queste ore la De Blanck è arrivata agli Studi Elios di Roma per registrare una puntata speciale di Avanti Un Altro, che andrà in onda nei prossimi giorni, che vede ospiti alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Tuttavia proprio nel corso della registrazione c’è stato un piccolo incidente.

Come svela Giornalettismo infatti Patrizia De Blanck ha perso un dente proprio nello studio di Avanti Un Altro! Naturalmente Paolo Bonolis, sempre come riporta il portale, ha trasformato il momento in una simpatica gag, che è durata per tutta la puntata. Questo quanto si legge in merito:

“Durante la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrenti dell’ultimo “GF Vip” imprevisto in diretta per la contessa Patrizia De Blanck che proprio durante il suo ingresso, ha perso un dente. Un dente vero, non finto! Ha spiegato la Contessa. Una gag che poi è stata trasformata dal grande Paolo Bonolis in gag durata per tutta la puntata, con la Contessa che continuava a ripetere che il suo dente fosse vero, ma ormai perso”.

Non resta che attendere per la messa in onda di questa puntata speciale di Avanti Un Altro, dove assisteremo al piccolo incidente che ha coinvolto Patrizia De Blanck.