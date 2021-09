1 La replica di Patrizia De Blanck

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato ieri, eppure una concorrente della passata edizione è tornata a far parlare di sé. Parliamo di Patrizia De Blanck che, come vedremo ha avuto qualcosa da recriminare ad Anna Pettinelli. Partiamo con il dire che la Contessa, prima di tutto ha voluto congratularsi con Signorini e tutta la squadra di lavoro per questo ritorno in TV:

“In bocca al lupo al mio caro Alfonso Signorini per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip e a tutte le persone che contribuiranno al successo del programma. Un grande bacio e un affettuoso VAFFA…. ahahahhahah”, ha scritto Patrizia De Black, che non ha mancato poi occasione di rispondere per le rime ad Anna Pettinelli. Per quale motivo? La conduttrice di RDS ha scritto quanto segue sul suo profilo Twitter, commentando l’ingresso nella Casa delle tre Principesse etiopi:

“Ma ‘ste smadrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanck può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”. ha scritto l’insegnante di Amici.

Se le tre Principesse non hanno al momento diritto di replica, a meno che non vengano informate dell’accaduto, Patrizia De Blanck non ha potuto fare a meno di rispondere dopo essere stata tirata in ballo.

La Contessa, infatti, non ha gradito l’esternazione fatta dalla docente di Amici e, per tale motivo, ha pensato bene di intervenire sui social. Oltre a taggare la diretta interessata, ha risposto tra le storie di Instagram: “Anna Pettinelli dimostra la sua ignoranza già scrivendo in modo sbagliato il mio cognome”, ha rimproverato Patrizia.

A seguire “Beh, se Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica, chiunque può condurre in radio. La differenza tra noi? Io sono Nobile, lei con questa uscita ha dimostrato di essere ignobile! Detto ciò la congedo con il mio vaffa liberatorio”.

Le storie Instagram di Patrizia De Blanck

La palla passa nuovamente ad Anna Pettinelli? Risponderà al “vaffa” di Patrizia De Blanck? Staremo a vedere. Intanto qualche tempo fa la Contessa ha difeso un suo amico da un attacco omofobo. Andiamo a rivedere quanto successo…