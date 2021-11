Dopo le parole su Nicola parla Patrizia Mirigliani

Le incomprensioni tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, così come alcune affermazioni dette da quest’ultima sul ragazzo, hanno nuovamente scomodato Patrizia Mirigliani. La patron di Miss Italia già aveva avuto un confronto con la showgirl e la situazione sembrava essersi chiarita, ma dopo l’accaduto della puntata di lunedì ha deciso di intervenire. Questo perché Miriana ha confidato di essere spaventata da alcuni atteggiamenti di Nicola e di non volerlo mai presentare alla famiglia. La Trevisan, infatti, dopo l’episodio ha deciso di chiudere a una possibile storia, ma restare semplicemente amici o conoscenti.

La presa di posizione di Miriana Trevisan ha portato così l’intervento di Patrizia Mirigliani che, da quelle parole, si è sentita ferita. Su Instagram ha pubblicato un video in cui ha parlato di suo figlio, con tanto di appello ad Alfonso Signorini.

Ecco l’estratto con le dichiarazioni di Patrizia Mirigliani:

“Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo…Ascoltate!“, ha detto Patrizia Mirigliani.

“Voglio condividere con voi una tematica che mi sta molto a cuore, perché mi ha colpita e ferita molto. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio è una persona che ha avuto i suoi problemi, una persona, ingenua e pura. Ma che Nicola possa far paura a qualcuno mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Nicola è la persona più dolce e carina verso il mondo femminile, tra tutti quelli che conosco”.

Ha spiegato Patrizia Mirigliani rivolgendosi ad Alfonso Signorini, per poi concludere:

“Il sentimento che provava per questa donna era puro, così com’è lui. Dai, ma come si fa a parlare di ‘paura’? Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che davvero dovevano avere paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo le donne che ne hanno subite tante. Non tocchiamo questi punti, perché non sono affatto belli. Quindi direi di rivedere bene ciò che viene detto”.

Così Patrizia Mirigliani si è espressa riguardo l’accaduto. Ora resta da capire se Miriana verrà o meno informata di questo e se ci saranno ulteriori confronti tra le parti. Nicola Pisu, intanto, è stato eliminato dalla Casa del GF Vip per aver perso la sfida al televoto con Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.

