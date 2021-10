Chi è Mietta? Età, vita privata, canzoni e Instagram

Ciò che sappiamo della cantante Mietta, concorrente di Ballando con le stelle 2021. Età, vita privata, canzoni e Instagram.

Chi è Mietta

Nome e Cognome: Daniela Miglietta in arte Mietta

Data di nascita: 12 novembre 1969

Luogo di Nascita: Taranto

Età: 52 anni

Altezza: 1,74 m

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Cantante, attrice e scrittrice

Compagno: informazione non disponibile

Figli: Ha un figlio, Francesco Ian

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @mietta_official

Mietta età e biografia

Chi è Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, concorrente di Ballando con le stelle 2021? La cantante nasce a Taranto il 12 novembre 1969. Di conseguenza, oggi, la sua età è di 52 anni. Ha un’altezza di 1 metro e 74 centimetri e un peso di circa 68 kg.

Della sua famiglia sappiamo poco dei genitori. Il padre si chiama Vincenzo ma della madre non abbiamo notizie. Ha un fratello di nome Valerio. Non abbiamo informazioni sul suo percorso di studi.

Andiamo subito, ora, a fare un riassunto della sua vita privata…

Vita privata: compagno e figli

Cosa sappiamo della sua vita privata sotto il punto di vista sentimentale? Mietta, che possiamo vedere a Ballando con le stelle 2021, ha avuto per lungo tempo una relazione con Brando Giorgi, negli anni ’90.

Dopo aver lasciato il compagno, però si lega a Davide Tagliapietra dal quale ha un bambino, ovvero Francesco Ian. Non ha altri figli. Non si sposa, ma anche in questo caso avviene una separazione.

Come riporta anche Il Messaggero, nel novembre 2020 si stava frequentando con un uomo, ma non abbiamo molte notizie su di lui. La cantante aveva detto:

C’è una storia in costruzione da poco tempo con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita.

Oggi non sappiamo se sia single o no. Vediamo, ora, dove seguire Mietta sui social…

Dove seguire Mietta: Instagram e social

Dove poter seguire Mietta, nuova concorrente di Ballando con le stelle 2021, sui social? La troviamo su Facebook con oltre 150mila seguaci. La pagina viene aggiornata con regolarità.

Ovviamente la troviamo anche su YouTube con i video dei suoi più grandi successi, tra i quali anche Vattene amore insieme ad Amedeo Minghi.

Infine, su Instagram conta più di 48mila follower. Qui troviamo varie immagini del figlio, ma anche ricordi del passato e i nuovi progetti lavorativi. Poche gli scatti circa la sua vita privata.

Carriera

Mietta, all’epoca solo Daniela Miglietta, sviluppa la passione per la musica da giovane frequentando una scuola di canto e recitazione. Nel 1987 ha inizio la sua carriera con il nome d’arte, vincendo un concorso. Esordisce come attrice nello sceneggiato radiofonico “Nasce una stella“. Nel 1988 partecipa al Festival di Sanremo con “Sogno” e nel 1989 con “Canzoni“.

Ma è nel 1990 che, in coppia con Amedeo Minghi, va all’Ariston con “Vattene amore” e ottiene grandissima fama, arrivando terza in classifica. Prende parte ad altre edizione del Festival, ma nel frattempo pubblica anche diversi album, come per esempio “Lasciamoci respirare“, “Volano le pagine“, “Cambia pelle” e tanti altri.

Nel frattempo la strada come attrice procede parallelamente quando ottiene una parte nella miniserie drammatica La piovra 8 – Lo scandalo, nel 1997. Un paio di anni dopo, poi, la troviamo anche ne L’ispettore Giusti con Enrico Montesano. Doppia, inoltre, Esmeralda nel film d’animazione Il gobbo di Notre-Dame.

Facendo un salto negli anni 2000, quindi, l’abbiamo vista in programmi come Music Farm, Star Academy, All Together Now e Il cantante mascherato. Oggi, nel 2021, inoltre, Mietta diventa una concorrente di Ballando con le stelle.

Canzoni di Mietta

Andiamo, ora, a vedere gli album incisi da Mietta contenenti le canzoni più famose dell’interprete:

Canzoni (1990)

(1990) Volano le pagine (1991)

(1991) Lasciamoci respirare (1992)

(1992) Cambia pelle (1994)

(1994) Daniela è felice (1995)

(1995) La mia anima (1998)

(1998) Per esempio… per amore (2003)

(2003) 74100 (2006)

(2006) Con il sole nelle mani (2008)

(2008) Due soli… (2011)

Tra le altre cose, inoltre, possiamo ricordare anche diverse raccolte e collaborazioni per colonne sonore:

Il gobbo di Notre-Dame (contiene Dio fa qualcosa) – 1996

(contiene Dio fa qualcosa) – 1996 Universitari: Molto più che amici (contiene Io per te) – 2013

(contiene Io per te) – 2013 Ciao Brother (contiene (Another dream e Non sei solo) – 2016

(contiene (Another dream e Non sei solo) – 2016 Anche senza di te (contiene Il Mondo) – 2018

Film

Per quanto riguarda, invece, i film Mietta ha recitato in alcune pellicole nel corso degli anni:

Il gobbo di Notre-Dame (1996)

(1996) La piovra 8 – Lo scandalo (1997)

(1997) L’ispettore Giusti (1999)

(1999) Donne di mafia (2001)

(2001) Joy – Scherzi di gioia (2002)

(2002) Ciao Brother (2016)

(2016) La fuga (2016)

(2016) Stato di ebbrezza (2018)

(2018) Generazione Neet – La banda della Marana (2021)

Programmi televisivi

Giungiamo, infine, ai programmi televisivi nei quali abbiamo visto Mietta, la quale è anche una concorrente di Ballando con le stelle nel 2021:

Music Farm (2005)

(2005) Star Academy (2011)

(2011) Tale e quale show (2012)

(2012) I migliori anni (2013)

(2013) Sanremo Young (2018)

(2018) All Together Now (2019-2020)

(2019-2020) Il cantante mascherato (2021)

(2021) Ballando con le stelle (2021)

Mietta a Ballando con le stelle 2021

Da diverso tempo giravano voci su Mietta come ballerina di Ballando con le stelle 2021. A un mese dal debutto della nuova edizione, poi, Milly Carlucci ha confermato il cast e tra i concorrenti abbiamo visto anche l’attrice.

La sua avventura ha inizio il 16 ottobre 2021. Non sappiamo ancora con certezza come se potrà cavare. Per adesso tutto quello che sappiamo è che gli autori l’hanno messa in coppia con il professionista Maykel Fonts.

Andiamo a vedere, adesso, chi sono gli altri partecipanti al programma di danza su Rai 1…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti che affiancheranno Mietta a Ballando con le stelle nel 2021:

Al Bano con Oxana Lebedew

con Arisa con Vito Coppola

con Morgan con Alessandra Tripoli

con Memo Remigi con Maria Ermachkova

con Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina

con Fabio Galante con Giada Lina

con Andrea Iannone con Lucrezia Lando

con Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira

con Alvise Rigo con Tove Villfor

con Sabrina Salerno con Samuel Peron

con Valeria Fabrizi con Giordano Filippo

con Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale

A condurre Ballando con le stelle 2021, come sempre, troveremo Milly Carlucci. In giuria, invece, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ritroveremo, poi, anche Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini come opinionisti.

Il percorso di Mietta

Il percorso di Mietta a Ballando con le stelle 2021, infine, comincia il 16 ottobre 2021. Non ci resta, perciò, che attendere di scoprire in che modo sorprenderà il pubblico a casa e i giurati.

