1 Patrizia Rossetti vs Charlie Gnocchi

Si scaldano gli animi nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera infatti c’è stata una lite tra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi, che non è passata inosservata. Tutto è iniziato durante il momento karaoke. A un tratto proprio il comico ha cercato di forzare la conduttrice a cantare un pezzo di Ligabue, di cui tuttavia la Vippona non conosceva le parole. A quel punto non è tardata ad arrivare la replica di Charlie, che ha affermato: “Ma allora sei una testa vuota”. Poco dopo così la Rossetti è andata su tutte le furie, e sfogandosi con Wilma Goich ha duramente criticato Gnocchi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ti chiede scusa e il giorno dopo fa tutto ancora una volta. Sono anche un po’ stufa di lui. Non mi offendono i ragazzi giovani e lo fa lui. Se gli dico che stavo sul divano, no deve venire a rompermi. Poi quando mi alzo e dico che non so la canzone mi dice ‘sei una testa vuota’. Ma siamo impazziti? No, ma io ti tiro una padellata in testa. Io ripetevo ‘Charlie lascia perdere, Charlie non vengo, Charlie lascia stare’ e lui mi forzava a cantare. E che scatole, ma chi l’ha detto che dovevo cantare per forza?! Non conoscevo quella canzone di Ligabue, la conosco, ma non so le parole. Io non la sapevo cantare, lui non è nemmeno il mio cantante preferito. Poi dicevo ‘basta non farmela cantare dai’. A me per un gioco stupido non mi dice che sono una testa vuota”.

Ma non solo. Poco dopo Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi hanno avuto modo di avere un confronto, e proprio la conduttrice ha sbottato affermando: “A me testa vuota non me lo dici per una canzone di m**da, che non so. Non era una battuta. La canzone non la so, la sai tu? Cantala tu allora”.

Successivamente come se non bastasse Charlie ha anche tentato di abbracciare Patrizia, che tuttavia si è scansata affermando: “Non mi abbracciare adesso che non ti abbraccio neanche morta”.

Mentre attendiamo un chiarimento tra i due Vipponi, qualche giorno fa Patrizia Rossetti si è infuriata anche con altri concorrenti. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.