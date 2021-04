L’abbandono di Paul Gascoigne

Siamo nel pieno dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi e giungono delle importanti novità su un naufrago. Parliamo di Paul Gascoigne, grande assente questa sera e uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati di questa edizione. L’allenatore di calcio nel corso delle scorse settimane è stato vittima di un infortunio alla spalla durante la prova ricompensa.

Nelle scorse settimane Novella 2000 vi aveva parlato del possibile ritiro di Paul Gascoigne da L’Isola, ma a lungo andare, dopo vari controlli medici, il concorrente ha tentato di resistere. Ci ha provato fino ad oggi, quando a seguito dell’ennesima visita si è deciso che sarebbe stato meglio fare ritorno in Italia.

A raccontare nel dettaglio l’accaduto è stata Ilary Blasi durante la puntata di questa sera. La conduttrice si è collegata con Paul Gascoigne che in questo momento si trova in hotel:

“Sto abbastanza bene tutto sommato, mi fa un po’ male la spalla. Si è rotto il tendine della spalla, i legamenti…”, ha spiegato Paul. A seguire la Blasi ha informato che purtroppo, per quanto Gascoigne abbia tentato di sdrammatizzare, il suo bollettino medico non è dei migliori: “Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione”. (QUI IL VIDEO)

Tutti sono parsi davvero molto dispiaciuti per questa notizia. Ilary Blasi per salutarlo ha deciso di congedare Paul con le sue immagini più belle a L’Isola.

Nulla da fare dunque per Paul Gascoigne. Il reality perde così un altro concorrente. Dopo Brando Giorgi ed Elisa Isoardi giovedì scorsi, un naufrago ha dovuto dire addio, suo malgrado, per via di un guaio fisico a L’Isola dei Famosi. A Paul giunga il nostro migliore in bocca al lupo di pronta guarigione.

