Paul Gascoigne vicino al ritiro dall’Isola dei Famosi

Paul Gascoigne si ritira?

Ieri sera, durante la diretta dall’Honduras, lo abbiamo visto ciondolare la spalla per via di un infortunio subito nel corso della prova ricompensa. Ora, a seguito di tutti i controlli medici necessari, per Paul Gascoigne si aprirebbe la strada del ritiro dall’Isola dei Famosi.

Fonti vicine al reality di Canale 5 preannunciano infatti l’imminente uscita dal gioco dell’ex stella del calcio anglosassone. L’ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove.

Un vero peccato, per una celebrity che, nelle sole tre puntate finora andate in onda, cominciava sempre più a divertire il pubblico a casa tra gaffe involontarie e il suo italiano stentato.

Le voci dall’Honduras

Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Paul Gascoigne di nuovo in palapa lunedì prossimo, le indiscrezioni provenienti dall’Honduras non sembrano affatto confortanti.

Se si continua a prendere tempo prima di diramare aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex calciatore, dev’essere perché la volontà è quella di scongiurare il ritiro di Paul Gascoigne dall’Isola.

D’altronde le misure anti-Covid, che hanno già messo a repentaglio la realizzazione del programma, non consentirebbero di rimpiazzare agevolmente il concorrente con un altro naufrago. Almeno, non nell’immediato o con rapidità. Ciascun componente del cast che provenga dall’Italia, infatti, al momento dello sbarco in Honduras sottostà a due settimane di quarantena preventiva.

Novella 2000 © riproduzione riservata.