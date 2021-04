Ecco chi sarebbe stato eliminato nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 20, in onda su Canale 5 sabato 24 aprile.

L’eliminato della sesta puntata di Amici 20

Soltanto poche ore fa agli studi Elios di Roma si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 20. Naturalmente sul web sono già state svelate le prime anticipazioni di quello che vedremo sabato sera su Canale 5, e come sempre non mancheranno emozioni ed inaspettati colpi di scena. Ma cosa è accaduto nel corso delle tre manche e chi è finito al ballottaggio finale? Scopriamolo insieme.

Stavolta a dare il via alla prima manche sono state Arisa e da Lorella Cuccarini, che hanno deciso di sfidare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Tuttavia a vincere sono stati proprio questi ultimi e a quel punto a finire al ballottaggio è stato Raffaele. Successivamente Alessandra e Rudy hanno deciso di scontrarsi con Anna Pettinelli e Veronica Peparini, perdendo per la seconda manche. A finire al ballottaggio così è stato Samuele. Infine nel corso della terza manche la Celentano e Zerbi hanno sfidato Arisa e Lorella, ma stavolta hanno perso la gara. A finire al ballottaggio è stato così Deddy.

I giudici a quel punto, come ci svelano le anticipazioni di Amici 20, hanno deciso di salvare Samuele, mentre Deddy e Raffaele sono rimasti al ballottaggio. I due cantanti tuttavia hanno scoperto il loro destino solamente in casetta, ma il portale Quello che tutti vogliono sapere.it ha svelato in esclusiva il nome dell’eliminato della sesta puntata.

Stando a quanto si legge sul sito sembrerebbe che a lasciare la scuola a poche settimane dalla finale sia stato proprio Raffale, che sarebbe stato avvistato mentre lasciava gli studi. Non resta che attendere dunque la messa in onda della prossima puntata per scoprire quello che accadrà. Appuntamento su Canale a sabato 24 aprile, alle 21.30.

