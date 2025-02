Ieri durante il gioco del tiro alla fune, Maxime Mbanda è stato protagonista di un incidente nella Casa del Grande Fratello. Il rugbista infatti è scivolato e ha battuto la testa, ferendosi. Ecco cosa è accaduto e come sta nel dettaglio.

Maxime Mbanda cade e batte la testa

Questa sera torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello e tante sono le notizie che i gieffini affronteranno insieme ad Alfonso Signorini. A destare paura e preoccupazione però ieri, nel tardo pomeriggio, è stato Maxime Mbanda. Tutto è cominciato quando gli autori hanno concesso ai concorrenti la possibilità di realizzare dei momenti di svago.

Così tutti si sono ritrovati in giardino e insieme hanno giocato al tiro alla corda. Ad avere la meglio su tutti Luca Giglioli. Proprio Giglio è uscito vittorioso dalle varie sfide con i suoi compagni con i quali si è scontrato, ma con Maxime Mbanda si è verificato un incidente.

Il rugbista ha fatto valere la sua fisicità, ma mentre stava tirando la fune con tantissima forza, è caduto per terra e ha sbattuto la testa, provocandosi così una ferita. I suoi compagni del Grande Fratello sono subito corsi da lui per capire cosa fosse accaduto e prestargli così soccorso. Anche dal confessionale gli autori hanno chiamato immediatamente Maxime Mbanda per capire cosa fosse successo. Abbiamo sentito Emanuele Fiori molto preoccupato: “Orca boia ragazzi, mio Dio, è caduto, è scivolato sul bagnato, qui c’è dell’acqua“.

Visto il momento la regia del Grande Fratello ha pensato bene di cambiare inquadratura. Stando però a quanto raccontato in casa, Maxime Mbanda avrebbe battuto la testa contro una delle poltrone presenti in giardino, tagliandosi. Al momento non sappiamo se sia intervenuto il medico o sia stato fatto uscire in via temporanea per le cure mediche.

Ci auguriamo ovviamente che Maxime Mbanda stia bene e tutto si sia risolto nel migliore dei modi.