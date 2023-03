NEWS

Nicolò Figini | 8 Marzo 2023

Pechino Express

La polemica sulla concorrente di Pechino Express

In queste ore si sta parlando di Pechino Express. La nuova edizione avrà inizio domani, giovedì 9 marzo 2023, su Sky e tra i concorrenti troveremo Lara Picardi e Alessandra Demichelis, le quali formeranno la coppia de “Gli Avvocati“. A quanto pare la Demichelis è entrata nella bufera a causa di una frase pronunciata nel corso di una diretta su Instagram.

Secondo quanto riporta anche il sito Davide Maggio, un imprenditore nel settore dei vini lì insieme a lei ha lamentato un segno vistoso compiuto da alcuni vandali apparso sulla sua Porsche. La concorrente ha commentato: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa. I poveri dovrebbero bruciare all’inferno. (…) Secondo te te l’ha fatto un ricco o un povero? (…) Gliel’ha fatto un povero“.

Questo suo discorso ha scatenato l’ira del web, il quale ha molto criticato Alessandra Demichelis. L’avvocata, che presto vedremo a Pechino Express, ha spiegato meglio in seguito che cosa volesse dire con le sue parole. Con la parola “povero” non voleva intendere da un punto di vista economico, ma morale:

“Vogliamo attaccarci perché ho dato del povero? Povero è inteso non solo dal punto di vista economico, ma morale. Per me un individuo che compie un crimine simile è un povero, ma non c’entra l’economia, perché parliamo di un soggetto spregevole. Se vi rigassero la macchina, le parole che uscirebbero dalla vostra bocca sarebbero peggiori di quelle uscite dalla mia e da quella del mio amico”.

Lo sfogo, quindi, era giustificato dall’atto vandalico che ha subito l’uomo. Ora che la Demichelis ha spiegato le sue parole speriamo che la polemica si possa sgonfiare. Non ci resta che attendere Pechino Express domani sera. Seguiteci per non perdervi tante altre news.