Paola Iezzi è stata presa di mira sui social. Tra i commenti di un post è comparso quello di una persona molto polemica. L’utente nell’ordine ha apostrofato la cantante con termini come “Penosa, rifatta e volgare”. Ma qual è stata la reazione dell’artista? Lei dopo aver letto il commento ha deciso di dire la sua e la risposta è davvero da applausi!

Utente contro Paola Iezzi, ecco la sua risposta

Pronta a vestire i panni di giudice di X Factor, Paola Iezzi (insieme a sua sorella Chiara) continua a fare musica così come a raccontare la sua estate sui social. E proprio sul web la pagina di Sky Italia è stato caricato un post sulla trasmissione, dedicato proprio all’artista.

Nel video Paola Iezzi si è esibita, con attorno una coreografia, sulle note dell’ultimo singolo portato al successo, Festa totale. Si tratta di uno dei tormentoni di questo 2024. Eppure nonostante tantissimi commenti positivi sulla nuova coach di X Factor, qualcuno ha avuto da ridire e l’ha fatto con un pensiero piuttosto netto, deciso.

Scorrendo infatti ne è comparso uno: “Andrò contro corrente, ma a me questa donna non piace affatto. Non ha mai cantato canzoni di rilievo. A Sanremo è stata penosa. In più è tutta rifatta. Ha 50 anni e la trovo volgare”, si legge. Insomma un pensiero simile non è sicuramente carino da sentirsi dire, specie poi se arriva da una donna.

Davanti a un commento del genere, probabilmente, più di qualcuno si sarebbe arrabbiato e avrebbe magari risposto per le rime. Paola Iezzi, invece, ha voluto dare una bella lezione a tutti, con una replica pacata e da applausi. Senza scomporsi più di tanto, nonostante le dure parole ricevute, la cantante ha ribattuto: “A ciascuno i propri gusti. Spero che possa ricredersi con il tempo. Buona estate”.

Il botta e risposta tra l’utente e Paola Iezzi su Instagram

La replica di Paola Iezzi all’utente in questione non è sfuggita ai numerosi fan, che si sono schierati dalla sua parte e hanno commentato come l’artista sia stata “una gran signora”, sebbene avesse tutto il diritto di difendersi.