“La scienza ha fatto il possibile, il tumore continua a crescere”, con queste parole Eleonora Giorgi ha aggiornato sul suo stato di salute.

Eleonora Giorgi: “Il tumore continua a crescere”

Dopo il doloroso racconto di Cristiano Malgioglio a proposito della morte di sua sorella Filippa, Eleonora Giorgi ha fatto ritorno a Verissimo per aggiornare della sua battaglia contro il tumore al pancreas, dopo un mese dall’ultima ospitata.

L’attrice ha fatto sapere che purtroppo il responso è molto duro e che le abituali cure sono finite. Nonostante ciò però ha mostrato tutto il suo spirito battagliero e ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di mollare o smettere di sperare. Con il sorriso e con speranza, Eleonora Giorgi ha anche raccontato il lato positivo di questo anno così difficile per lei:

“Secondo la scienza, nonostante abbia usato tutta la scienza possibile – e si è quasi esaurita – per combattere le metastati… la scienza mi dice che purtroppo lui continua ad accrescersi. E questo non è un responso favorevole”, ha detto Eleonora Giorgi spiazzando tutti, sebbene ci si aspettasse dell’altro.

Con lucidità Eleonora Giorgi ha spiegato di sapere perfettamente cosa dicono le statistiche reali di ciò che sta affrontando, ma nonostante questo non molla e continua a sperare e lottare, perché ci crede.

Le dichiarazioni di Eleonora

Schietta e onesta con il pubblico, Eleonora Giorgi si è aperta. “Il responso è faticoso e duro, ma non mollo, continuo a nutrire fiducia, così che ogni giorno sia speciale e ci riesco anche grazie a te e il pubblico. Lotto per i miei figli, per gli affetti, per mantenere un barlume di vita. E lotto nonostante le metastasi”, ha affermato.

Eleonora Giorgi ha riconosciuto di stare male e di essere “intossicata” dai farmaci, come accade per tutti gli ammalati. Con il cortisone e tutte le cure, vuole dimostrare che ce la può fare. Per lei ogni giorno è un dono. Sembra trovare difficoltà nel mangiare, non riesce e per questo viene aggredita dalla debolezza e dalla tossicità.

Nonostante tutto, però Eleonora Giorgi ha voluto vedere il lato positivo della situazione. Perché pare che la battaglia affrontata abbia portato anche delle piccole e belle cose. Su tutti la vicinanza del pubblico, che la abbraccia e le lascia sempre dei messaggi bellissimi e ricchi di affetto:

“Da questo punto di vista è stato un anno eccezionale. Il rapporto tra noi familiari è ancora più stretto di prima. Pensa che prima se chiamavo mio figlio maggiore all’ora di cena sbuffava, adesso risponde subito e mi chiede come sto ed è felice”.

Dopo queste parole Silvia Toffanin ha dato ancora appuntamento a Eleonora Giorgi, con la speranza che questa situazione possa trovare il suo risvolto e risoluzione positiva. In bocca al lupo all’attrice da parte di tutti noi.