Durante uno dei suoi ultimi concerti Emma Marrone ha levato una curiosità ai suoi fan spiegando perché indossa gli occhiali da sole ai suoi concerti.

La spiegazione di Emma Marrone

Emma Marrone al momento è impegnata nel suo tour estivo in giro per l’Italia e molto spesso non manca l’occasione per lanciare dei messaggi positivi o per difendersi dalle critiche degli hater. Possiamo ricordare il suo messaggio di sostegno verso la coppia di ragazzi che è stata picchiata a Roma solo perché gay oppure le critiche verso i suoi stessi outfit:

“Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono. Non sono arrivata a quarant’anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire.

Non devo nascondere il mio corpo, ne vado orgogliosa. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Non abbiate mai vergogna e pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è”.

In queste ore, durante il concerto a Baia Domizia, Emma Marrone si è mostrata stufa delle continue critiche e supposizioni sul perché porta gli occhiali da sole ai suoi concerti. Si è fatta filmare dal pubblico presente e ha spiegato la sua ragione. Indossa tale accessorio in quanto non vuole truccarsi a causa del caldo e di conseguenza preferisce questa alternativa:

“Facciamo questo video così nessuno mi scassa più le pa**e. Perché fa caldo, sudo come un animale e non ho voglia di truccarmi. Vi è bastata la spiegazione? Sono una guru ragazzi, soprattutto le ragazze.

Fatelo anche voi, è la soluzione ad ogni problema! Hai dormito tre ore o non hai dormito per niente? Mettiti un paio di occhiali da sole e la vita ti sorriderà”.

Voi cosa ne pensate delle parole di Emma?