Nel corso di un suo recente concerto, Emma Marrone condanna duramente l’aggressione alla coppia gay a Roma, che nelle ultime ore sta facendo discutere il web. Lo sfogo della cantante contro l’omofobia trova il consenso di tutto il pubblico.

Le forti dichiarazioni di Emma Marrone

In queste ore a scendere nuovamente in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+ è stata Emma Marrone. Come tutti ben sappiamo, negli ultimi giorni si sta molto parlando della giovane coppia gay aggredita selvaggiamente a Roma da un branco di ragazzi. Il filmato del pestaggio ha fatto in breve il giro del web, lasciando sconvolti e senza parole i più. Nel corso di un recente concerto a Lanciano così Emma ha fatto uno sfogo da applausi contro l’omofobia, condannando quanto accaduto nella Capitale. Queste le dichiarazioni della Marrone, che hanno trovato il consenso della stragrande maggioranza degli utenti:

“Questo è un paese che ancora non riconosce dei diritti. E sei quei ragazzi fossero vostri figli? L’omofobia è un ca**o di problema in questo paese e sta diventando una piaga dilagante. E stiamo tutti zitti, nessuno dice niente. Lamentatevi per i rigori che sbagliano alle partite, lì parliamo tutti. Solo di quello ci frega a noi. Questi due poveri ragazzi stavano camminando per strada e sono stati pestati a sangue”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo contro l’omofobia, Emma Marrone ha proseguito affermando: “A volte ringrazio Dio di non essere madre, perché non saprei come reagire davanti a una scena del genere nei confronti di mia figlia o di mio figlio. Forse il problema è che non sono figli vostri, perché se fossero figli vostri… Fino a quando il problema non ci riguarda stiamo tutti in silenzio”.

Le dichiarazioni di Emma, che da sempre è in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+, non sono di certo passate inosservate e in breve il suo sfogo è diventato virale sui social.