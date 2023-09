Chi è Scialpi? Età, vero nome e Instagram

NEWS

22 Settembre 2023

Tutte le informazioni su Scialpi, dalla bioagrafia alla vita privata, la sua carriera e come seguirlo sui social.

Chi è Scialpi

Nome e cognome: Giovanni Scialpi

Nome d’arte: Scialpi

Luogo di nascita: Parma

Data di nascita: 14 maggio 1962

Età: 61 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,76 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante, attore e personaggio TV

Marito: è divorziato

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @shalpyscialpi

Canale Youtube: @Shalpyofficial

Sito ufficiale: giovanniscialpi.com

Scialpi età, altezza e biografia

Conosciamo bene chi è Scialpi partendo dalla sua biografia. Vero nome Giovanni Scialpi, è nato a Parma il 14 maggio 1962. Ha quindi 61 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. La sua altezza è di 1,76 m ma non conosciamo il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne di visibili sul suo corpo.

Figlio unico, i suoi genitori erano un agente di polizia di Taranto (suo padre Francesco) e una segretaria di un istituto farmacologico. Molti si chiedono dove è nata la mamma di Scialpi, ma non lo sappiamo. Facile capire cosa significa il suo nome d’arte Scialpi: è il suo cognome.

Vita privata

Della vita privata di Scialpi abbiamo informazioni riguardanti gli anni più recenti. Il cantante ha fatto coppia per molti anni con Roberto Blasi. Dopo ben 6 anni di convivenza, Giovanni il 13 luglio 2015 annunciò di voler sposare il compagno.

Il matrimonio fra i due ebbe luogo alla fine di agosto a New York. Purtroppo questa unione ha avuto vita breve, poiché, dopo varie voci di crisi nell’ambiente dello spettacolo, a fine ottobre la coppia annunciò la separazione. Oggi chi è il marito di di Scialpi? Il cantante è single e non ha né figli né figlie.

Come vive oggi Scialpi? A gennaio del 2021 ha ammesso pubblicamente di vivere in condizioni di estrema indigenza. E di essere disposto a lavorare anche come cameriere.

Dove seguire Scialpi: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Scialpi, vediamo come seguirlo sui social e in generela sul web.

Per prima cosa vi segnaliamo il suo profilo Instagram che vanta oltre 15 mila follower. Qui condivide maggiormente contenuti che riguardano il suo lavoro e i suoi progetti.

C’è anche un canale Youtube per vedere e ascoltare i suoi brani. E poi il cantante ha anche un sito internet ufficiale in modo che i fan riescano a rimanere aggiornati su tutto ciò che lo riguarda.

Carriera

Noto anche, più recentemente, con il nome di Shalpy, come detto il suo nome d’arte: è il suo cognome. Cantante, attore e personaggio televisivo, la sua carriera riguarda principalmente la musica.

Ha esordito alla fine dell’estate del 1983 (scoperto da Fraco Migliacci) con il singolo Rocking Rolling. Il brano ottiene un ottimo successo, vincendo nella sezione “Discoverde” del Festivalbar 1983 e facendo diventare Giovanni un idolo dei giovanissimi, grazie anche alla scelta del look molto particolare. A questo punto uscì il suo primo album Es-tensioni e ottenne il Telegatto come rivelazione dell’anno.

Un altro suo grande successo è del 1984 e cioè il singolo Cigarettes and Coffee. In contemporanea uscì anche il mini-album Animale, contenente Ti piacerà e Notturno, quest’ultima inserita nella colonna sonora del film Vacanze d’estate.

Festivalbar

Scialpi ha partecipato al Festivalbar varie volte. La prima è stata nel suo esordio nel 1983 vincendo nella sezione “Discoverde” con Rocking Rolling. Poi nel 1984 è arrivato al secondo posto con il suo grande successo Cigarettes and Coffee. Durante l’estate del 1986 è stato di nuovo protagonista promuovendo Cry (la voce dentro). Ma è stato nel 1988 che ha vinto i Festivalbar. La canzone era Pregherei, cantata in duetto con Scarlett Von Wollenmann. È stato nuovamente protagonista del festival musicale estivo nel 1991 con il brano Il grande fiume.

Festival di Sanremo

Anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo, Scialpi ha partecipato qualche volta. La prima è stata nel 1986 con il pezzo No East No West, che nella classifica finale arrivò al 16º posto, ma ottenne un ottimo successo di vendite, anticipando l’uscita del terzo album Scialpi. Vi è tornato una seconda volta nel 1987 con il brano Bella età, che non ottenne il successo sperato. Il 1992 fu la sua terza volta a Sanremo, ma il È una nanna venne eliminato durante la prima serata.

Ricomincio da due

Nel 1990 ha fatto parte del cast di Ricomincio da due insieme alla collega Sabrina Salerno. Il programma era condotto da Raffaella Carrà. Nel 1991 ha preso parte a un episodio della serie TV L’ispettore Derrick.

Il 1992 è stato invece l’anno in cui è iniziato il declino di Scialpi prima con l’eliminazione a Sanremo e poi con il flop del suo album 360 grandi. Fu un momento difficilissimo per lui, durato davvero tanti anni. Ebbe un po’ di successo nel 1994 con la canzone A…Amare, ma l’album successivo, intitolato Spazio 1995 e lanciato dal singolo Che per amore fai, risultò un vero e proprio flop. Nel 1998 ha comunque partecipato, insieme ad altri artisti, all’album tributo a Gianni Morandi intitolato InnaMorandi con la cover di Bella Signora.

Dopo un silenzio di sei anni, nel 2001 ha pubblicato il singolo Sì io sì e l’album Si io si! Greatest Hits.

La notte vola

Sempre nel 2001, Scalpi ha partecipa alla trasmissione La notte vola, gara musicale tra i brani più famosi degli anni ottanta. Qui ha presentato il suo successo del 1983 Rocking Rolling arrivando in finale.

Nel 2003 è esce l’album di inediti Spingi, Invoca, Ali anticipato dal singolo Pregherò imparerò salverò.

Music Farm

Nel 2004 il cantante ha partecipato alla prima edizione del reality show Music Farm condotto da Amadeus su Rai 2. Ma a seguito di alcuni contrasti con gli altri concorrenti, si è autoeliminato dopo aver vinto la sfida con Gianni Fiorellino ed è stato sostituito da Ivan Cattaneo. È comunque apparso nel CD della trasmissione cantando L’isola che non c’è e Si può dare di più.

Nel 2005 è uscito il singolo Non ti amo più e nel 2006 ha pubblicato l’album Autoscatto, anticipato dal singolo Goodbye.

Un cambiamento è arrivato nel 2012 quando decide di rinnovare la sua immagine e cambiare lo pseudonimo in “Shalpy”. Ha quindi pubblicato il singolo Ilventocaldodell’estate. Poi ha lanciato Icon-Man, ottenendo un buon numero di visualizzazioni in rete. Nel 2013 è uscito il singolo Music is Mine, nel cui videoclip musicale appare con la modella Veronica Ciardi.

Del 2014 è invece il singolo Come to Me, con cui Scialpi ritorna al pop romantico. Così nel giugno 2014 esce per il mercato di lingua spagnola il brano Besame e, il 9 dicembre 2014, è la volta di If You Really Want To.

Pechino Express

A settembre del 2015, dopo aver sposato il compagno Roberto Blasi, partecipa con lui alla quarta edizione Pechino Express, formando la coppia dei Compagni.

Il 19 gennaio 2016 esce il video del nuovo singolo Pettirosso, attraverso il quale torna a cantare in italiano. Si tratta di una canzone che lui aveva presentato per Sanremo, senza però essere ammessa. Successivamente ha presentato il singolo Piazza Rondanini, nel cui videoclip c’è l’attrice televisiva Jane Alexander. A seguire è uscito quindi il brano “Il Dolore del cuore” che nel febbraio 2018 è uscita con una versione remix.

Ora o mai più

Scialpi è stato anche ospite nel 2019 della seconda puntata della seconda edizione di Ora o mai più. In quella occasione duettò con la concorrente Donatella Milani sulle note di Rocking Rolling. Tra l’altro polemizzò con i “giudici” Ornella Vanoni e Red Canzian per le critiche ad Amedeo Minghi, altro ospite speciale della puntata.

Il 16 giugno 2020 Scialpi annunciò il ritiro dalle scene, scagliandosi contro il sistema discografico italiano. Ma smentì solo pochi mesi dopo. E così il 6 novembre 2020 uscì il nuovo singolo Let it snow cantato in inglese e pensato per un pubblico internazionale. Purtroppo ebbe uno scarso ritorno mediatico

Album e brani

Ecco gli album pubblicati da Scialpi:

1983 – Es-tensioni

1984 – Animale

1986 – Scialpi

1987 – Yo soy el amor

1988 – Un morso e via

1990 – Trasparente

1991 – Neroe

1992 – 360 gradi

1994 – XXX

1994 – I miei successi

1995 – Spazio 1995

2000 – I grandi successi originali

2001 – Si io si! Greatest Hits

2003 – Spingi, Invoca, Ali

2006 – Autoscatto

2009 – Collections

2011 – Liberi e romantici

2012 – Un’ora con… Scialpi

2015 – En espagnol

2015 – È la musica…

Questi, invece, sono i singoli pubblicati durante la sua carriera:

1983 – Rocking Rolling / Hallo, Hallo

1983 – Mi manchi tu

1984 – Cigarettes and Coffee / Pioggia

1986 – No East No West / Cry (La voce dentro)

1986 – Cry (La voce dentro) / Paranoia (Live)

1987 – Bella età / Paranoia

1988 – Pregherei / Uno di noi

1988 – Cani sciolti / Solitario

1990 – Il grande fiume

1990 – Les affaires sont les affaires / Mio tesoro

1991 – A… Amare / A…Amare (Soft Version)

1992 – È una nanna / È una nanna (reprise)

1992 – Boom boom / Sesso o esse

1994 – Baciami

1995 – Che per amore fai…

2001 – Sì io sì

2001 – La creazione

2002 – Sono quel ragazzo

2003 – Pregherò Imparerò Salverò

2005 – Non ti amo più

2006 – Goodbye

2011 – I Believe I Can Fly

2011 – Here I Am

2012 – Ilventocaldodellestate

2012 – Ilventocaldodellestate (Club Version)

2012 – Icon-man

2012 – Icon-man (Italy Version)

2013 – Music Is Mine

2014 – Come to Me

2014 – Besame

2014 – If You Really Want To

2016 – Pettirosso

2016 – Pettirosso Feat. Roby

2017 – Piazza Rondanini

2017 – Il dolore del cuore

2018 – Il dolore del cuore Remix

2018 – Rezaria (Pregherei 2018)

2020 – Let it snow

2021 – Love is in the air

Teatro

Nel periodo in cui si era allontanato dalla scena musicale, Scialpi ha debuttato a teatro, nel 1995, insieme a Chiara Noschese e Giampiero Ingrassia, nel musical Pianeta Proibito, interpretando il personaggio di Prospero. Ottenendo grandi consensi, nel 1997 ha ripetuto l’esperienza interpretando la piece teatrale Pellegrini al Teatro Colosseo di Roma. Nel 2008, invece, è stato protagonista del musical dedicato alla vita di Rodolfo Valentino.

Scialpi a Tale e quale show 2023

Parte venerdì 22 settembre l’edizione 2023 di Tale e quale show con alla conduzione sempre Carlo Conti. Confermati anche i giudici che sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ci sarà anche per ogni puntata un imitatore di personaggi famosi.

Per questa edizione, tra i tanti vip, è stato scelto anche Scialpi che ha voglia di riportare al pubblico le sue qualità e la sua bravura nel canto.

Vediamo invece chi sono gli altri concorrenti.

I concorrenti di Tale e quale show 2023

Per Tale e quale show 2023 i concorrenti in gara sono 10. Ecco chi sono:

Vediamo come sarà il percorso di Scialpi nel programma.

Il percorso di Scialpi a Tale e quale

L’inizio del percorso di Scialpi a Tale e quale parte, come per tutti gli altri concorrenti, venerdì 22 settembre. Come andrà la gara? E come si posizionerà in classifica?