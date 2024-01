Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questo pomeriggio Perla Vatiero, mentre stava discutendo con Stefano Miele, ha compiuto una nuova gaffe che ha fatto il giro del web.

Nuova gaffe di Perla Vatiero

Questa mattina è stato raccontato da Stefano Miele che si è consumato un duro scontro tra lui e Parla Vatiero nella notte. Gli spettatori non hanno visto nulla in quanto è accaduto tutto quando la diretta su Mediaset Extra era già stata staccata.

Ad ogni modo sappiamo che, in base al racconto della gieffino, l’inquilina lo avrebbe insultato a causa del russare di Monia. Perla, tuttavia, nega di averlo fatto e accusa l’altro concorrente di voler creare degli squilibri all’interno della Casa. Inoltre punta il dito anche contro Beatrice Luzzi, la quale si sarebbe messa in mezzo anche se non c’entrava nulla.

Nel pomeriggio Perla Vatiero e Stefano Miele hanno avuto l’occasione per confrontarsi e cercare di risolvere i loro attriti. Nel farlo, però, l’influencer è caduta in un’altra gaffe in quanto ha sbagliato a pronunciare una parola. Dal video che possiamo vedere anche qui sotto notiamo la Vatiero molto presa dal suo discorso mentre accusa il compagno d’avventura di voler mettere “zinzan“.

io non mi sveglio la mattina e vado a mettere zinzanpic.twitter.com/vwWiKrfNnG — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 22, 2024

Ma che cosa significa? Voleva evidentemente dire che l’esperto di moda ha intenzione di “mettere zizzania“. Il web non ha perso l’opportunità per criticarla affermando che possiede una proprietà di linguaggio molto povera: “Non so come abbia fatto a prendere la laurea“. O ancora:

“Un’altra che ha preso la laurea con i punti della Conad, ha un vocabolario limitato, i verbi li spara come vengono e non fa un discorso costruttivo. Staremo a vedere”.

In più occasioni gli utenti hanno creato dei video con alcuni suoi strafalcioni. Da una parte c’è chi li apprezza e dall’altra chi la difende a spada tratta. queste divertenti clip verranno mostrate in diretta? Seguiteci per scoprirlo.