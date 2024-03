NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ore alcuni fan di Perla Vatiero si sono recati fuori le mura della casa del Grande Fratello per urlare un messaggio alla gieffina. A rivelarne il contenuto in seguito è Letizia Petris.

I fan mettono in guardia Perla Vatiero

Si continua a parlare dei Perletti in questi giorni. Nonostante l’apparente ritorno di fiamma avvenuto soltanto poche settimane fa, sembrerebbe che i fan non possano ancora dormire sonni tranquilli. In questi giorni infatti proprio Perla Vatiero si è pericolosamente avvicinata ad Alessio Falsone, facendo preoccupare non solo i suoi seguaci, ma anche lo stesso Mirko Brunetti. Nel corso delle ultime dirette del reality show così la questione è stata più volte affrontata e a quel punto l’ex protagonista di Temptation Island ha affermato di considerare il neo gieffino come un amico. Allo stesso tempo però Perla ha precisato di non ritenersi fidanzata con Mirko, nonostante i due si siano dichiarati amore a vicenda.

Lo stesso Brunetti ha chiesto alla Vatiero di fare chiarezza e in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà tra i due quando il Grande Fratello volgerà a termine. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alcuni fan dei Perletti infatti si sono recati fuori le mura della casa, per urlare un messaggio alla gieffina.

Poco dopo a rivelarne il contenuto è stata Letizia Petris, mentre chiacchierava con Paolo Masella e Anita Olivieri. Pare che i seguaci di Perla Vatiero l’abbiano messa in guardia e che le abbiano suggerito di “stare lontana da Alessio”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni in casa? Perla farà finalmente chiarezza sui suoi sentimenti e prenderà una decisione definitiva? Ma soprattutto, cosa accadrà quando la Vatiero si riunirà con Mirko Brunetti dopo aver lasciato il Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.