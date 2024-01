NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

In queste ore Perla Vatiero ha nuovamente criticato Greta Rossetti per via del suo comportamento a Temptation Island

Nelle ultime ore Perla Vatiero ha avuto modo di avere un confronto con Greta Rossetti. Tuttavia durante la chiacchierata ha gieffina ha nuovamente criticato l’ex tentatrice per via del suo comportamento a Temptation Island.

Perla Vatiero vs Greta Rossetti

Sappiamo tutti che per mesi si è parlato del triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Col passare del tempo il pubblico si è appassionato alle vicende dei tre protagonisti di Temptation Island e del Grande Fratello e di certo ancora oggi in molti fanno il tifo per i Perletti. Tuttavia al momento sembrerebbe che Mirko sia pienamente concentrato su sé stesso e non è chiaro cosa accadrà quando le sue due ex fidanzate lasceranno il reality show di Canale 5.

Mentre attendiamo di scoprirlo, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio Perla Vatiero infatti ha avuto un nuovo confronto con Greta Rossetti, durante il quale le due si sono parlate a cuore aperto. Tuttavia la gieffina ha nuovamente criticato il comportamento dell’ex tentatrice a Temptation Island, e in merito affermato:

“Tu devi formare il tuo carattere e la tua personalità. L’esperienza di Temptation Island ha messo una ciliegina su un tuo essere passato. Non è una cosa positiva quello che hai fatto, parliamoci chiaro”.

Perla che per l'ennesima volta non perde occasione di far sentire una merda greta più di quanto già ci si sente dicendo "non è stato bello quello che hai fatto a ti" lei che ha sputtanato il fidanzato e si è strusciata addosso al tentatore#GrandeFratellopic.twitter.com/CPfWz3xCGF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 21, 2024

Le parole di Perla Vatiero intanto hanno diviso il web e mentre c’è chi si è trovato d’accordo col suo discorso, tanti altri hanno criticato la gieffina, prendendo le parti di Greta Rossetti. Poche ore fa come se non bastasse Perla ha anche fatto una dolce dedica a Mirko Brunetti in occasione del suo compleanno, riaccendendo le speranze dei Perletti. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano. Mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno. Spero che prima possibile te li possa fare da vicino perché nonostante tutto sai che per te io ci sono sempre. Sei una delle persone più importanti della mia vita”.