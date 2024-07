Alcune segnalazioni riportano la presenza in un noto locale di Perla Vatiero in compagnia di Luca Vetrone. A questo punto è scattato il gossip, considerando anche l’assenza di Mirko Brunetti. Ecco che allora è intervenuto lo stesso Vetrone per spiegare cosa è successo.

Segnalazione su Perla Vatiero e Luca Vetrone: cosa è successo

Questo pomeriggio ad Amedeo Venza (che ha riportato tutto nelle sue storie) è arrivata una segnalazione su Perla Vatiero. L’ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello sarebbe stata vista in compagnia di Luca Vetrone, anche lui ex volto di vari reality, in un noto locale.

“Perla e Vetrone erano al Mammamia entrambi e gira un video in cui si guardano”, scrive un utente a Venza che riporta lo screen del messaggio. Lo stesso utente spiega anche che tra i fan di Perla e Mirko sui vari social ci sarebbero varie discussioni. Anche perché il fidanzato di lei, Mirko, pare non essere intervenuto sulla vicenda. E noi vi mostriamo anche questo video che gira:

I PRIMI SECONDI PERLA STA GUARDANDO LUCA VETRONE #perletti pic.twitter.com/PMSb8T2Kc6 — Mol (@Mircofaje) July 19, 2024

Secondo alcuni, nei primissimi secondi si vedrebbe Perla Vatiero guardare Luca Vetrone. In realtà il video non è chiarissimo e nitido e si fa fatica anche a riconoscere le persone, però così a primo impatto non ci sembra. In ogni caso a togliere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Vetrone.

LEGGI ANCHE: Drusilla Gucci risponde con una frecciatina a Francesco Chiofalo dopo la rottura

Il modello ha infatti scritto ad Amedeo Venza che ha riportato cosa sarebbe davvero successo. “Comunque ho sentito Luca! Era lì a bere con degli amici… Si è avvicinato al tavolo per salutare Letizia e di conseguenza ha salutato anche Perla. Tutto qua”, ha scritto l’esperto do gossip.

Sì perché Letizia e Vetrone si conoscono da tempo e lui è semplicemente stato educato nel parlare anche con le altre ragazze presenti. Il gossip è nato perché si vociferato in passato che loro due avessero avuto un flirt.