Kumo che cerca di riprendersi le scarpe mentre Dustin balla è il video più divertente che vedrete oggi

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Amici 23

Nella scorsa puntata del pomeridiano di Amici 23 Kumo è stato protagonista di un momento molto divertite e forse non tutti se ne sono accorti.

Kumo tenta di riprendersi le scarpe

Molte volte abbiamo parlato di Kumo per i giudizi espressi dalla maestra Alessandra Celentano sul suo stile di ballo. Non pensa abbia abbastanza personalità e in più di un’occasione ha affermato di trovarlo noioso. In una delle precedenti puntate, infatti, il giovane concorrente aveva risposto proprio a tutto ciò:

“Mi dispiace di questa cosa. A lui annoiano le emozioni che arrivano e tutto. Riguardo a questa coreografia mi è stato detto di ballare fluido e morbido. Io sono entrato per questo. E niente, mi spiace che non arrivo. Sono giovane e devo fare esperienze nella vita”.

Nella scorsa puntata del pomeridiano, in onda domenica 11 febbraio 2024, Kumo non è stato solo oggetto di critiche ma è stato anche protagonista di un momento molto simpatico insieme a Dustin. Quest’ultimo, come notiamo dal video qui sotto, stava ballando sugli scalini tra i banchi durante la gara e non si è accorto delle scarpe dell’altro studente.

No mi sto pisciando sotto x questa cosa di kumo che cerca di togliere di mezzo le scarpe#amici23 pic.twitter.com/gpOqyxypTN — sara 🌒 (@ssecret_x) February 11, 2024

Per tale ragione possiamo vedere Kumo mentre tenta di recuperarle senza intralciare l’esibizione del collega. Questo filmato ha fatto il giro del web e ha suscitato le risate di tutti i fan: “Ho riso molto“.

Forse non tutti gli spettatori se ne sono accorti ma coloro che lo hanno fatto si sono divertiti e hanno anche lodato il ballerino per aver avuto un pensiero per Dustin: “Voleva evitare si facesse male“.

Non ci resta che aspettare la prossima puntata del pomeridiano di Amici 23 per scoprire se ci saranno altri momenti del genere. E soprattutto per capire quali altri allievi otterranno la maglia del Serale: ad oggi gli unici sono proprio Dustin e Gaia. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.