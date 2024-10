In queste ore a non passare inosservato è stato un gesto social di Perla Vatiero, che sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Beatrice Luzzi.

Il gesto social di Perla Vatiero

In queste settimane si è molto parlato di Perla Vatiero, che è finita al centro del pettegolezzo. Secondo una voce di corridoio, mai confermata, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello sarebbe stata in lizza per ottenere il ruolo di opinionista del reality show quest’anno. Sempre secondo i rumor però all’ultimo minuto la Vatiero sarebbe stata scartata e al suo posto sarebbe stata scelta Beatrice Luzzi. Per giorni l’indiscrezione ha fatto discutere il web, fino a quando a rompere il silenzio è stata la stessa Perla, che ha ufficialmente smentito i gossip. L’influencer, facendo chiarezza sulla situazione, ha così affermato:

“Penso che per andare a ricoprire un ruolo del genere c’è bisogno di esperienza televisiva. E io non ne ho tantissima, ci sono solo da un anno. Non mi sentirei pronta o capace ad avere un ruolo del genere. Bisogna avere responsabilità e saper gestire anche tutta la diretta, ci sono tante cose da sapere fare. E non penso che in questo anno io lo abbia ancora imparato”.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato e che non è sfuggito agli occhi sempre attenti del web. Tutto è iniziato quando una fan di Perla Vatiero, commentando un suo recente post social, ha dichiarato: “Ci dovevi essere tu come opinionista al posto di Beatrice”. A quel punto è arrivata la reazione dell’ex gieffina, che a sorpresa ha messo like al commento. In rete nel frattempo il gesto social di Perla non è passato inosservato e così in molti hanno iniziato a parlare di presunta frecciatina a Beatrice Luzzi.

Attualmente la Vatiero non si è ancora espressa per chiarire la sua posizione. Non è escluso però che nelle prossime ore possa intervenire per dire la sua.