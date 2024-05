Perla e Mirko festeggiano sei anni di relazione (ma la data è stata decisa dai Perletti)

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Grande Fratello

Sembrerebbe proprio che oggi Perla Vatiero e Mirko Brunetti festeggino sei anni del loro amore. Ecco la foto pubblicata e tutto ciò che sta succedendo sul web.

Perla Vatiero insieme a Mirko Brunetti da sei anni

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno avuto una storia molto travagliata, cominciata per il grande pubblico a Temptation Island per poi proseguire per tutta l’edizione del Grande Fratello fino ad arrivare ai giorni nostri. L’ex gieffino non molto tempo fa ha parlato dei suoi sentimenti per la compagna, con la quale oggi è molto felice:

“Perla per me è tutto, è sempre stato così a prescindere da come si è evoluta la situazione. Purtroppo gli incidenti di percorso ci sono ma sono felice che ci siamo ritrovati, alla fine è perché non ci siamo mai persi.

È sempre stata la donna della mia vita, ho sempre dato tutto per lei e continuerò a farlo perché è speciale. Dal primo secondo che l’ho vista mi è sempre rimasta dentro, mi scorre nelle vene”.

Oggi pare essere una giornata molto speciale per Mirko Brunetti e Perla Vatiero in quanto sarebbe il loro anniversario. La coppia oggi dovrebbe festeggiare sei anni del loro amore ma è effettivamente così? Tramite i tweet sui social parrebbe che i due non abbiano una data vera e propria e durante una diretta su Instagram Perla, insieme ai Perletti, ha deciso che la felice ricorrenza cade l’8 maggio.

“Mirko quando aprirà Twitter e scoprirà che Perla e i Perletti hanno deciso che oggi è il loro anniversario“, scrive una fan su Twitter. Per fare felice i fan, di conseguenza, poche ore fa hanno pubblicato entrambi la stessa fotografia in cui si baciano con la medesima frase: “Chiudere gli occhi e vedere com’è“. Tutto questo, oltre che a intenerire i follower, ha anche molto divertito perché è curioso che non abbiano mai avuto una data d’anniversario precisa.

Da oggi però l’avranno e non possono che ringraziare i loro fan per il grande aiuto.