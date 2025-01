Dopo diverso tempo dalla loro rottura, Perla Vatiero ha commentato la presunta nuova relazione di Mirko Brunetti. Ecco tutto ciò che ha detto e in che rapporti sono oggi.

La storia travagliata di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, chi ha seguito il Grande Fratello, la conosce a memoria. I due, dopo essere stati fidanzati per anni, sono andati a Temptation Island per risolvere i loro problemi ma sono usciti separatamente per ritrovarsi dentro la Casa insieme all’ex tentatrice Greta Rossetti.

LEGGI ANCHE: Ex vincitrice del GF non perdona una battuta in diretta di Signorini: “Mi ha fatto davvero soffrire”

Perla e Mirko hanno ritrovato un punto di connessione e ci hanno provato ma la relazione si è interrotta definitivamente alcuni mesi fa. In questi giorni, l’ex gieffino è stato paparazzato in compagnia di quella che potrebbe essere la nuova fidanzata e la Vatiero ha commentato tra le pagine di Libero:

“Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona (Mirko, ndr) che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò.

Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro”.

In un secondo momento, Perla Vatiero, ha anche rivelato in che rapporti è con Mirko Brunetti. Dalle sue parole non sembra ci siano numerosi contatti tra i due perché, come confermato da lei stessa, la scelta di separarsi è scaturita proprio da una sua volontà:

“L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me, proprio in quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo.

Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto”.