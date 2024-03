NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera al Grande Fratello Perla Vatiero ha visto una sua clip mentre parlava di sé stessa in terza persona

Ieri sera nel corso della semifinale del Grande Fratello è stata mandata in onda una clip in cui Perla Vatiero parlava di sé stessa in terza persona e il video del momento ha fatto sorridere il web.

La clip con protagonista Perla Vatiero

Grandi emozioni ieri sera per Perla Vatiero. Nel corso della semifinale del Grande Fratello infatti la gieffina è stata una delle protagoniste assolute della puntata. Dopo quanto accaduto qualche giorno fa con Mirko Brunetti, l’ex volto di Temptation Island ha iniziato a rimuginare e così proprio durante la diretta Perla ha avuto modo di incontrare il suo compagno, col quale c’è stato finalmente un chiarimento. Tra pochi giorni nel mentre i due si ricongiungeranno e avranno modo di stare nuovamente insieme lontani dalle luci mediatiche dopo mesi. Ma non è finita qui.

Sempre durante la semifinale, la Vatiero è stata eletta anche quinta finalista del Grande Fratello. Non è mancata ovviamente la reazione di Mirko, che nel mentre è scoppiato in lacrime e ha festeggiato questo importante traguardo. Durante la serata tuttavia, oltre a queste bellissime emozioni, è accaduto anche qualcosa che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre si stava parlando del recente scontro con Federico Massaro, Perla Vatiero è stata protagonista di un simpatico momento. Il Grande Fratello ha infatti mandato in onda una clip in cui abbiamo visto la gieffina parlare di sé stessa in terza persona. Perla dunque ha guardato Perla parlare di Perla e naturalmente la scenetta ha fatto sorridere gli utenti, che hanno commentato sui social l’accaduto con ironia.

Lunedì sera intanto la Vatiero si scontrerà con gli altri finalisti di questa edizione per la vittoria del reality show. Ma cosa accadrà e chi sarà a vincere il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.