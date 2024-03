NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Grande Fratello

Greta Rossetti supera indenne la nomination, battendo Giuseppe Garibaldi: in studio non mancano le reazioni degli ex inquilini

Ieri sera, durante la semifinale, Greta Rossetti si è salvata dalla nomination, mentre Giuseppe Garibaldi è stato definitivamente eliminato. Non mancano però le reazioni degli ex inquilini.

Greta Rossetti supera la nomination

Semifinale di fuoco quella di ieri al Grande Fratello. Nel corso della serata infatti abbiamo assistito a ben tre eliminazioni, Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. Ma non solo. Durante la puntata infatti abbiamo anche scoperto i nomi del quarto e del quinto finalista, che sono risultati essere Simona Tagli e Perla Vatiero. Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi invece sono finiti di diritto in nomination e in questi giorni si scontreranno al televoto per il titolo di sesto e ultimo finalista. La finale dunque è ormai alle porte e tra soli tre giorni scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del reality show.

Ieri sera però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato i più interdetti. I primi a finire all’ultimo televoto flash sono stati infatti Perla e Giuseppe, che a quel punto hanno dovuto fare il nome di un terzo concorrente da portare con loro in sfida. I due hanno così deciso di scegliere proprio l’ex tentatrice e poco dopo è partito lo scontro.

A sorpresa però la prima a salvarsi è stata proprio Greta Rossetti, mentre Giuseppe Garibaldi è stato definitivamente eliminato. Al web tuttavia non è sfuggito un dettaglio. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha fatto il nome della gieffina, non sono mancate le reazioni stupite degli ex inquilini, che non pensavano che Greta potesse spuntarla. Non è mancata anche la faccia incredula di Mirko Brunetti, che poco dopo però ha festeggiato per l’elezione di Perla a quinta finalista.

le vostre lacrime la mia cura la bellissima salva pic.twitter.com/1MkZVF0v9Y — luca (@rednucler) March 22, 2024

Lunedì sera intanto scopriremo chi tra la Rossetti, la Petris e D’Ottavi conquisterà il posto di sesto e ultimo finalista e di certo ne vedremo di belle.