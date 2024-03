Perla in finale, Mirko si commuove e piange in diretta (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Marzo 2024

Grande Fratello

Ancora un nuovo televoto flash al Grande Fratello stasera anche questo per decretare un eliminato e un nuovo finalista. Andiamo a vedere come si è svolto il televoto e come sono stati i risultati. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo eliminato e un nuovo finalista al Grande Fratello

Puntata di eliminazioni quella di stasera al Grande Fratello. Infatti ci sono stati ben tre eliminati e poi la proclamazione di tre finalisti. Il primo eliminato, dopo le nomination di lunedì, è stato Alessio.

Successivamente c’è stato un televoto flash secondo un meccanismo dato dal destino e da alcune decisioni dei diretti interessati. Dal televoto flash è stato eliminato Federico, mentre la finalista è stata Simona che è andata ad aggiungersi a Beatrice, Rosy e Massimiliano.

Ma poi c’è stato un secondo televoto flash questa sera al Grande Fratello. I quattro che si sono salvati dal precedente sono quindi andati in superled e hanno fatto lo stesso processo di prima. Hanno avuto di fronte 8 piramidali ne hanno pescato uno a turno e solo al secondo giro è stato pescato quello con sfondo nero. A farlo è stato Giuseppe che quindi è andato al televoto e ha scelto di sfidare Greta. Insieme, poi, hanno fatto il nome di Perla.

Come il precedente, anche questo televoto serve a decretare un eliminato e un nuovo finalista, solo che questa volta i concorrenti lo sapevano. Al pubblico è stato chiesto di votare chi volevano in finale. Sono quindi arrivati i risultati dopo il gioco delle canzoni. Si è salvata subito Greta che quindi è rimasta in Casa anche se il suo destino non è ancora deciso. Sono quindi rimasti Perla e Giuseppe. Di questi ad andare in finale è stata Perla e invece Giuseppe è stato eliminato.

Il pubblico ha deciso che ad andare in finale è… PERLA! Giuseppe viene quindi eliminato. #GrandeFratello pic.twitter.com/88o74g8ZcN — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 22, 2024

Mirko si è commosso ed è scoppiato in lacrime e ovviamente anche Giuseppe si è messo a piangere dopo aver visto sfumare la Finale davvero per un soffio. Queste le percentuali di preferenza: Perla 46%, Greta 30% e Giuseppe 24%.