Debora Parigi | 19 Febbraio 2024

Ha sorpreso tutti Rebecca Staffelli quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha mostrato qualcosa che ancora oggi (purtroppo) è insolito. L’addetta social del Grande Fratello ha infatti chiesto al suo fidanzato di sposarla e lui ha risposto di sì emozionandosi.

La proposta di matrimonio di Rebecca Staffelli al fidanzato

Chi lo ha detto che deve essere sempre l’uomo a chiedere la mano alla donna? Non può accadere il contrario? Alcune coppie preferiscono la tradizione, altre invece fanno questo gesto a parti invertite e fanno scalpore proprio perché ancora non è considerato la “normalità”.

In realtà Rebecca Staffelli a suo tempo ha seguito la tradizione, ma a distanza di alcuni anni ha voluto sorprendere il suo fidanzato. E così l’addetta social del Grande Fratello ha fatto al compagno Alessandro Basile una bella proposta di matrimonio. E ha dato la notizia pubblicando un video di quanto successo sul suo profilo Instagram.

La Staffelli ha mostrato di aver comprato un anello e di aver intenzione di fare una sorpresa al fidanzato. Lo ha quindi bendato e lo ha messo in macchina insieme al loro cagnolino. Lei ha quindi guidato fino a un luogo (probabilmente un posto che a loro piaceva) e ha fatto scendere Alessandro dall’auto. Poi si è inginocchiata di fronte a lui e gli ha chiesto di togliere la benda, così lui si è trovato di fronte la fidanzata con un cofanetto contenente un anello.

Alessandro Basile si è emozionato e ha mostrato anche un lacrima che gli scendeva dal volto. Probabilmente non se lo aspettava. Ovviamente ha risposto di sì. Come dicevamo, la proposta di matrimonio c’era già stata tre anni fa da parte di lui. Poi, come loro stessi hanno spiegato, a causa del covid e altri problemi è sempre stato rimandato. Adesso il matrimonio tra Rebecca Staffelli e il fidanzato Alessandro dovrebbe arrivare davvero.