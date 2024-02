Mirko lascia la Casa del GF senza poter salutare, Perla quando lo scopre scoppia in lacrime

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Grande Fratello

Oggi Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del GF, dopo essere stato ospite per qualche giorno. L’ha fatto però rispettando la richiesta della produzione, ovvero senza avere modo di salutare i suoi compagni. Quando Perla Vatiero l’ha scoperto è scoppiata in lacrime, molto dispiaciuta.

Mirko Brunetti lascia la Casa

Il giorno di San Valentino Mirko Brunetti ha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a Perla Vatiero e parlare della loro situazione attuale e dunque chiarire una volta per tutte. A seguito di confronti, ma anche momenti di leggerezza (e non è mancata qualche discussione), il ragazzo di Rieti ha lasciato il tugurio che gli era stato preparato per l’occasione.

Una decisione inaspettata che ha sorpreso tutti. Mirko Brunetti infatti la lasciato la Casa senza avere la possibilità di salutare nessuno e avviandosi così verso l’uscita dopo qualche giorno da ospite. Ad accorgersi per prima di tutto è stata proprio Perla Vatiero. La gieffina si è recata in Tugurio per passare del tempo con lui, ma una volta arrivata lì non ha trovato nessuno. Un gesto un pochino “cattivello” da parte del GF, che avrebbe almeno potuto dargli la possibilità di darsi un abbraccio.

Parla ha provato a cercare Mirko Brunetti per tutte le stanze, forse pensava si trattasse di qualche crudele scherzo del Grande Fratello, ma non ha trovato nessuno. Solo una lettera su un cartoncino rosso indirizzata a lei e ai suoi compagni.

Dal video, come mostrato, Perla Vatiero ci è rimasta davvero molto male. Forse la ragazza si aspettava che Mirko Brunetti sarebbe uscito domani con la puntata, anziché con un giorno d’anticipo e non ha avuto nemmeno il tempo di salutarlo a dovere. Chiaramente Perla necessitava ancora di tempo per parlare con Mirko e questa uscita voluta dal Grande Fratello un po’ improvvisa l’ha gettata nello sconforto.

Tornata dai suoi compagni tra le lacrime, Perla Vatiero ha raccontato che Mirko Brunetti ha dovuto lasciare il programma e che quindi per questo non ha avuto modo di salutare nessuno di loro. Anche gli altri inquilini sembrano esserci rimasti un po’ male. Affezionati al ragazzo, speravano di poterlo riabbracciare prima che lui tornasse alla vita di tutti i giorni, ma così non è stato.

Domani sicuramente in puntata se ne parlerà e vedremo se Mirko Brunetti dirà qualcosa a riguardo.