Vincenzo Chianese | 23 Gennaio 2024

Grande Fratello

Perla Vatiero smaschera Stefano Miele e Sergio D’Ottavi in diretta, rivelando cosa si sarebbero detto i due di notte

Nel corso della diretta del Grande Fratello, Perla Vatiero smaschera Stefano Miele e Sergio D’Ottiavi, rivelando cosa si sarebbero detti i due neo gieffini di notte.

La rivelazione di Perla Vatiero

In questi giorni, come chi segue il Grande Fratello sa bene, c’è stata una dura e accesa lite tra Perla Vatiero e Stefano Miele, che ha attirato l’attenzione del web e del pubblico. Questa sera così nel corso della nuova diretta la questione è stata affrontata e tra i due concorrenti c’è stato un ennesimo botta e risposta. A dire la sua è stato anche lo stesso Alfonso Signorini, che ha trovato il comportamento dello stilista eccessivo. Ma non è finita qui.

Poco dopo proprio Perla Vatiero ha smascherato in diretta non solo Stefano Miele, ma anche Sergio D’Ottavi, rivelando quello che i due neo gieffini si sarebbero detti di notte. Queste le dichiarazioni dell’ex protagonista di Temptation Island, che stanno già facendo mormorare il web:

“Quando siete in camera fate attenzione, perché ci sono persone che magari dormono e vi possono sentire. Ho sentito Stefano che diceva a Sergio: ‘Comunque sta andando tutto come volevamo, bravo continua così. Sta succedendo tutto ciò che volevamo’. Il gioco dunque sta andando come loro volevano”.

Naturalmente sia Stefano Miele che Sergio D’Ottavi hanno smentito le dichiarazioni di Perla Vatiero, che tuttavia è rimasta ferma sulla sua posizione.