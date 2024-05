Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Maggio 2024

Grande Fratello

In questi giorni Perla Vatiero ha rilasciato una lunga intervista all’interno della quale ha raccontato che cosa farà con il montepremi vinto al Grande Fratello e non solo.

Cosa farà Perla Vatiero con il montepremi

Qualche tempo si era vociferato quale fosse il cachet che Perla Vatiero aveva percepito al Grande Fratello, oltre al montepremi di 100mila euro ottenuto dopo la vittoria. In queste ultime ore invece è stata rilasciata un’intervista nella quale lei stessa ha rivelato che come spenderà il denaro.

Come ben sappiamo una parte andrà in beneficienza, mentre con i soldi restanti ha deciso di fare un viaggio insieme a Mirko Brunetti. Tra le pagine di Nuovo TV possiamo leggere: “Con una parte del montepremi vinto faremo una vacanza ai Caraibi. Ne abbiamo proprio bisogno“. Di conseguenza capiamo anche che la sua storia con l’ex gieffino sta andando a gonfie vele:

“Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato. Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continuo a vedere come il padre dei miei figli”.

Non vediamo l’ora di poterli vedere compiere un giorno il grande passo del matrimonio adesso che hanno salutato per sempre reality come Temptation Island. Perla Vatiero ha infatti dichiarato di non voler più ripetere quella esperienza:

“Non penso che sia un’esperienza adatta al nostro tipo di relazione, per ciò che abbiamo passato e che ancora stiamo affrontando. Abbiamo bisogno di stare da soli, lui e io, e di mettere in ordine la nostra vita”.

Tuttavia potremmo rivederli in televisione in qualche altro programma televisivo, come per esempio Pechino Express. La candidatura l’ha fatta pubblicamente Mirko Brunetti qualche tempo fa durante un’intervista radiofonica a RDS Next:

“Pechino Express lo farei, sarebbe pazzesco. Con Perla faremmo veramente ridere, conoscendola bene. Con l’inglese io me la potrei cavare, Perla non lo so…”.

A voi piacerebbe vederli a Pechino Express? Fatecelo sapere con un commento.