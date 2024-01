NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore, mentre chiacchierava con alcuni dei suoi compagni, Perla Vatiero ha ammesso di provare affetto per Greta Rossetti. Poco dopo però la gieffina è tornata sui suoi passi e ha dichiarato che non frequenterebbe mai l’ex tentatrice fuori dal Grande Fratello.

Le dichiarazioni di Perla Vatiero

In queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere il web. Ieri sera infatti Perla Vatiero, mentre chiacchierava con alcuni suoi amici, ha iniziato a parlare di Greta Rossetti e a sorpresa ha ammesso di aver iniziato a provare affetto per la sua ex rivale in amore. Queste le dichiarazioni della gieffina, che naturalmente hanno attirato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello:

“Greta è una persona dolcissima, posso dire di essermi affezionata a lei qui dentro. Tendo anche a proteggerla in certe situazioni, perché la vedo debole. Mi viene spontaneo proteggerla e anche di prendermi cura di lei su certe cose, perché sono fatta così”.

“Io mi sono affezionata a Greta, mi viene da proteggerla e prendermi cura di lei”

QUESTO PLOT TWIST⚰️#perletti #grandefratello pic.twitter.com/JTs2Kp0F5U — la grinch di amici❄️ (@lagrinchopposta) January 17, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo però Perla Vatiero è tornata sui suoi passi e ha così affermato che, nonostante l’affetto nato per Greta Rossetti, fuori dalla casa non potrebbe mai frequentare l’ex tentatrice e avere un vero rapporto di amicizia con lei. In merito così ha affermato:

“Non potrei mai averci un’amicizia esterna. Qui viviamo una vita non reale, tralasciando il fatto che poi uno si affeziona. Pensando all’esterno però, alla mia vita reale, non può essermi amica, non posso frequentarmi con lei, sarebbe folle”.

Perla:" IO FUORI GRETA NON LA FREQUENTEREI, ANCHE ALLE CENE DI GRUPPO SE C'È LEI E MIRKO IO NON VENGO"



SITUAZIONE SERGIO E GRETA



Perla:" Lei aveva detto che non voleva una frequentazione, allora perché ci sta, è meglio che stia con Noi"

MA QUESTA È MATTA#sergetti pic.twitter.com/obLNFwgBFn — Elena Gilbert (@NoaHarrison25) January 17, 2024

Ma non solo. Perla Vatiero infatti ha anche annunciato di non sapere, qualora in futuro dovessero essere organizzate cene post Grande Fratello con tutti i concorrenti, come potrebbe reagire nel ritrovarsi con Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Le parole della gieffina naturalmente in breve hanno fatto il giro del web e nonostante qualche piccola critica di alcune malelingue, i più hanno compreso a pieno il senso del suo discorso.