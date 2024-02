L’hashtag Perletti in tendenza durante Doc e cattura l’attenzione di Pierpaolo Spollon, che commenta

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2024

Grande Fratello

I Perletti sono riusciti ad attirare l’attenzione anche di Pierpaolo Spollon, che sui social ha posto una domanda in merito.

Pierpaolo Spollon parla dei Perletti

Che cosa c’entra Pierpaolo Spollon con il Grande Fratello? Per capirlo dobbiamo partire dall’inizio e fare un breve preambolo. I fan dei Perletti, ovvero coloro che vorrebbero un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko, ormai sono migliaia su tutto il web. Si è partiti da qualche post su Twitter per poi passare ai video reaction caricati su TikTok, ma il culmine è stato raggiunto con la canzone a loro dedicata.

Questa è diventata subito virale e l’hashtag, durante quasi ogni giornata e diretta, rimane fisso in tendenza in Italia. Difficile non accorgersi della loro presenza o, per chi fosse ancora all’oscuro, non interrogarsi su chi siano queste persone. Tutto ciò ha attirato l’attenzione anche di Pierpaolo Spollon, il noto attore di fiction che abbiamo visto in “Che Dio ci aiuti“, “Blanca“, “Doc – Nelle tue mani” e tante altre.

Come ben sappiamo in queste settimane sta andando in onda la fiction Rai che vede Pierpaolo Spollon e Luca Argentero tra i protagonisti. Il giovane attore è solito commentare, di volta in volta, gli episodi su Twitter con i propri fan e anche questa settimana non ha fatto eccezione.

Ieri sera si è accorto che andava forte in tendenza l’hashtag “Perletti“. Per tale ragione si è chiesto chi fossero: “Scusate ma cos’è questo hashtag sempre in tendenza?“. Con la sua solita dose di ironia ha poi aggiunto: “Qualunque cosa siate Perletti, guardate e xuittate anche Doc – Nelle tue mani“.

Qualche follower ha tentato di spiegargli che si tratta di due concorrenti del Grande Fratello, mentre una fan di Mirko e Perla ha scritto: “Noi siamo anche fan di Doc“. E ovviamente la reazione di Pierpaolo non si è fatta attendere: “Grandi!“. Ora anche Spollon è a conoscenza della loro esistenza, che possa essere per lui l’occasione per appassionarsi alle loro vicende? Lo scopriremo presto.