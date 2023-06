NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2023

Oriana Marzoli vola in Honduras per partecipare a Supervivientes: ecco in che ruolo vedremo l’ex Vippona del GF Vip 7

Oriana Marzoli pronta a tornare a Supervivientes

Periodo senza dubbio intenso questo per Oriana Marzoli. Come sappiamo in questi giorni l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 ha fatto discutere per via della crisi vissuta con Daniele Dal Moro, che a oggi sembrerebbe essere superata. Contemporaneamente l’influencer si sta concentrando sulla sua carriera, e dopo aver lanciato la sua linea di costumi, che sta andando a ruba, sta anche proseguendo il suo lavoro in Spagna. In queste ore così la Marzoli è tornata a Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi, e in collegamento con il reality ha annunciato una grande sorpresa per tutti i fan del programma, e non solo.

Oriana ha infatti rivelato che tra poche ore volerà in Honduras proprio per partecipare a Supervivientes. Ma quale sarà il suo ruolo? Naturalmente l’influencer non tornerà all’interno del reality come concorrente, ma in veste di “Fantasma del passato”, insieme a un altro ex naufrago. I due dovrebbero rimanere in Honduras per 4 giorni. Questo l’annuncio dell’ex Vippona:

Qualche giorno fa nel mentre Oriana Marzoli ha spiegato anche cosa è accaduto con Daniele Dal Moro e come i due sono tornati insieme. Queste le sue dichiarazioni:

“Mentre tornavo da Madrid ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele. Quando sono arrivata in Italia mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato. Se mi vuole bene, deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra”.