Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025, Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua sul caso aeroporto di Malpensa, che pochi giorni fa è stato intitolato a suo padre, e sulla lotta per i diritti civili.

Parla Pier Silvio Berlusconi

Nella serata di martedì 16 luglio presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese si è svolta la presentazione dei Palinsesti 2024/2025. Tante le novità annunciate dall’AD Pier Silvio Berlusconi, che ha presentato tutti i contenuti che vedremo in tv nei prossimi mesi. Nel corso della conferenza oltre a parlare di spettacolo si è anche menzionata la politica e non è mancato il capitolo aeroporto di Malpensa. Come di certo in molti sapranno infatti solo negli ultimi giorni la struttura è stata intitolata all’ex Premier Silvio Berlusconi e a quel punto sui social è scoppiata la polemica. Per la prima volta dunque Pier Silvio ha voluto dire la sua su quanto accaduto, ammettendo di essere stato informato dei fatti solo a cose già fatte. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre a noi fa piacere. Le polemiche personalmente mi hanno infastidito. Devo dire che lasciano il tempo che trovano. Noi figli non siamo stati informati di questa cosa se non a cose praticamente fatte. Non siamo stati coinvolti. Mi sembra che chi polemizza oggi voglia fare polemica sulla polemica. Si può dire che non si è d’accordo, ma polemizzare con questi toni è una cosa che a me non è per nulla piaciuta”.

Ma non è finita qui. Riallacciandosi alle recenti dichiarazioni di sua sorella Marina, che si è dichiarata più vicina alla sinistra per quanto riguarda il tema dei diritti civili, Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto: “La difesa dei diritti civili è nel DNA di ciò che ci ha tramandato mio padre ed è una cosa in cui io credo”.

“I diritti civili sono di tutti. Ci sono battaglie importanti che devono essere portate avanti”, ha concluso l’amministratore delegato di Mediaset.