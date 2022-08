Le parole di Pierluigi Diaco

Tra pochi giorni su Rai 2 debutta il nuovissimo programma di Pierluigi Diaco, Bella Ma’, il cui obiettivo è quello di mettere a confronto la Generazione Z con i cosiddetti boomer. La trasmissione inizia ufficialmente il prossimo 12 settembre e andrà in onda a partire dalle 15.15. Solo qualche settimana fa, nel corso di una lunga intervista per La Repubblica, il giornalista ha spiegato nel dettaglio come sarà il suo nuovo programma, e in merito ha affermato:

“Il programma inizia con un quiz culturale, basato su un fatto storico, una foto iconica e un vocabolo. Voglio rifare in 5 minuti Parola mia, un omaggio a Luciano Rispoli. Nella seconda parte ci sarà un’intervista, tipo Speciale per voi e il primo Discoring. La terza è ispirata al primo Amici, si parla di tradimento, gioia, ambizione, con un ragazzo e un boomer. Vota il pubblico. A chi si rivolge Bella Ma’? Dentro di me abita una signora mia, conserverò il pubblico tradizionale su Rai 2, non esistono i programmi per giovani, esistono i programmi per tutti. Bisogna parlare a tutti. Il direttore del daytime Antonio Di Bella si è divertito, anche l’ad Fuortes. Bella ma’ recupera l’artigianato Rai”.

Sui social intanto in queste ore sono emersi i primi video backstage del programma di Pierluigi Diaco, e proprio in uno di questi vediamo il giornalista discutere con un aspirante opinionista. Tuttavia, nonostante il piccolo battibecco, il conduttore ha deciso di scegliere proprio il ragazzo in questione, che farà dunque parte del cast di Bella Ma’.

Non resta che attendere dunque lunedì 12 settembre per la partenza del nuovo programma di Diaco, che senza dubbio non deluderà le aspettative del pubblico.

