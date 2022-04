Il video tributo a Piero Sonaglia

Nella giornata di ieri è stata diffusa la triste notizia secondo cui Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi, è passato a miglior vita. A darne l’annuncio è stato il regista delle varie trasmissione della Fascino Roberto Cenci. In molti lo hanno ricordato e tra questi, ovviamente, la conduttrice stessa. Tramite il profilo ufficiale di Amici, infatti, ha scritto:

Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria.

Ieri sera, invece, dopo la terza puntata di Amici 21 è stato mandato in onda un video tributo proprio per Piero Sonaglia. Un modo per rendergli omaggio. Il filmato, poi, è stato anche caricato sulla piattaforma WittyTV (QUI per il video completo). Lo possiamo vedere mentre fa il suo lavoro e parla con il pubblico per caricarlo prima della puntata del talent. Sempre sorridente e contento. Il tributo si chiude mentre lui esclama: “Vado a salutare il pubblico dicendogli che tra poco si riparte“.

Noi di Novella 2000 facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Piero Sonaglia, ai suoi cari, a tutti i suoi colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

