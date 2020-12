E dopo i baci sotto il vischio, arriva il primo bacio vero tra Pierpaolo e Giulia (VIDEO)

3 Grande Fratello Vip: arriva il bacio in piscina per Pierpaolo e Giulia

Gli animi si scaldano nella casa del Grande Fratello Vip e in nottata ad elevare la temperatura sono stati Pierpaolo e Giulia. I “Prelemi” ormai fanno sul serio e, dopo alcuni dubbi iniziali, tra i due è scoccato qualcosa. Galeotta è stata probabilmente la prova degli scorsi giorni che gli autori hanno dato ai vipponi: il bacio sotto al vischio. In quella occasione, infatti, Giulia e Pierpaolo si sono cimentati più volte in alcuni baci. Non solo sotto al vischio, ma anche in confessionale.

Tuttavia, in fondo, quanto avvenuto è stato “ufficialmente” per mano del Grande Fratello Vip, perché dettato da una prova. Adesso, invece, le cose sono cambiate e nella scorsa notte entrambi si sono lasciati andare a dei veri e propri momenti di tenerezza. La coppia è andata in piscina ed è proprio lì che tutto ha avuto luogo: finalmente c’è stato il primo vero bacio, seguito poi da altri.

Gli utenti del web, però, non hanno potuto che notare una sorta di “copia e incolla” e lo hanno puntualizzato.

